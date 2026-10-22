健康解碼｜認識癌症電療的副作用及飲食護理貼士

癌症患者在抗病過程中，會接受各種治療，其中放射治療（又稱電療）便有機會帶來不同副作用。臨床腫瘤科專科醫生周一樂表示，電療常見副作用包括口乾、味覺改變、口腔潰瘍等，可令患者生活質素受影響。建議病人與醫療團隊加強溝通，及早商討應對方案，例如選擇適合的營養奶，增加蛋白質攝取，有助順利完成療程，若有任何不適應盡早通知醫生。 周醫生指出，電療是透過高劑量放射線，來破壞癌細胞，從而阻止癌細胞分裂及生長。治療目標包括徹底消滅腫瘤細胞，或協助術後清除剩餘癌細胞，減少復發；或為晚期患者作紓緩性治療，改善因腫瘤引致的疼痛或出血問題。

頭頸癌患者電療後容易味覺改變及口乾 電療引起的副作用及其程度，因人而異，會視乎電療的劑量及位置。例如頭頸癌患者（如咽喉癌、鼻咽癌）接受電療的劑量會較高，而口水腺、味蕾的不良反應亦會較多。周醫生補充，常見副作用包括味覺改變，例如甜和酸的感覺變淡；飲水有異味，或進食時有金屬味，影響食慾，令患者失去飲食樂趣。此外，電療後亦會出現口乾、口腔潰瘍、無胃口、易倦、皮膚變乾及變黑等症狀，除了影響生活質素，也會引申其他問題。例如因無胃口、吞嚥困難，無法進食，引致體重及身形大減，不但影響抵抗力，亦可能要重新規劃電療方案。

電療前宜接受牙科評估 由於電療會破壞正常口水腺，引致患者的口水分泌減少及出現嚴重口乾，增加蛀牙風險。因此，建議電療前要接受牙科檢查，及早補牙、拔除壞牙，以免日後受牙患困擾。至於口乾問題，建議多補充水份，保持口腔濕潤，例如多飲水或飲湯。如有口腔潰瘍，可使用飲管啜飲液體，及使用適合電療患者的消炎或止痛漱口水，減輕痛楚。 周醫生解釋，針對味覺改變，部分患者會嘗試進食一款水果、即「神秘果」（Miracle Fruit、又稱變味果），有短暫改變味覺的作用，能令酸味食物變甜。煮食時加入如薑、蒜、香草等天然食材，有助刺激食慾。此外，患者可使用專用藥膏，改善電療後皮膚變硬、變乾的問題，外出宜採取防曬措施，保護皮膚。同時，進行適量伸展運動，對情緒及睡眠健康有益。

頭頸癌病人克服電療副作用 周醫生表示，患者在治療前最好先諮詢營養師意見，飲用適合的營養奶，及早補充蛋白質。另外，治療期間接受定期評估，讓醫療團隊了解體重及吞嚥能力的變化，有助制定適合的補充營養策略。 50多歲的陳先生（化名）早年確診第4期頭頸癌，並轉移至頸部淋巴，需接受化療及電療。他在治療的中段開始，出現上述提及的多種副作用。為免之後體重急降，影響療程，陳先生克服困難，聽從醫生及營養師意見，使用鼻胃喉飲用適合的營養奶，以維持體重及身體機能，繼續餘下療程。

周一樂醫生再次提醒，患者要加強與醫療團隊溝通，包括向主診醫生了解療程的內容及副作用，制定最合適的治療方案及紓緩方法。