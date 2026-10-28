健康解碼｜三酸甘油脂長期超標 恐致心臟病及急性胰臟炎

都市人的不良飲食習慣（常吃高脂食物、嗜酒），加上運動不足，令血脂超標的風險大增，長遠損害心血管健康。內分泌及糖尿科專科醫生曹慧崐表示，「三酸甘油脂」是身體其中一種血脂，若長期過高欠缺控制，可增加患心血管疾病和急性胰臟炎風險。醫生提醒市民保持健康飲食及良好生活習慣，定期檢測血脂水平，以及早識別病情，選擇適當治療藥物。 曹慧崐醫生表示，三酸甘油脂是由甘油及脂肪酸合成，主要來自日常飲食，或肝臟自行製造。其理想水平是低於1.7 mmol/L，若多於2 mmol/ L已屬高水平。

高飽和脂肪食物是超標元兇 三酸甘油脂過高的主因包括不良飲食、飲酒及缺乏運動。都市人經常進食高飽和脂肪食物，例如油膩、煎炸食物；或者精製澱粉類食物、加工食品等，都可令相關水平上升。另外，有中央肥胖、糖尿病、脂肪肝等疾病人士，由於胰島素敏感度下降及代謝功能較差，肝臟會製造更多三酸甘油脂，導致水平超標。 曹醫生解釋，若未有及早治療，血脂會積聚血管內壁，令血管變得狹窄及形成閉塞，即動脈粥樣硬化，長遠損害心血管健康。而三酸甘油脂過高亦可引發急性胰臟炎。

男子愛吃煎炸食物及飲酒致急性胰臟炎病發 曾有一名從事飲食業的30多歲男病人，日常工作及飲食均不定時，喜歡飲酒和吃煎炸食物，平日較少做運動。數月前，他因腹痛入院，證實患上急性胰臟炎，檢查顯示其血糖及三酸甘油脂均嚴重超標，並有脂肪肝。病人住院治療3星期後，康復出院，現時需服藥改善病情，包括服用微纖維酸類藥物，控制三酸甘油脂水平。 曹醫生補充：「高血脂很多時沒有症狀，部分人或出現心臟病、中風或其他嚴重併發症，例如急性胰臟炎，才知道血脂超標。所以定期檢測、及早識別病情，選擇適當治療方案，有助減低對身體的傷害。」糖尿病患者若能及早用非諾貝特等藥物改善高血脂，更可減低「糖尿病視網膜病變」（俗稱糖尿上眼）的惡化風險。

適當用藥助降低三酸甘油脂 透過改變飲食及生活方式、使用降血脂藥物，有助改善高血脂、膽固醇問題。常用藥物包括他汀類藥物，可透過減少肝臟製造膽固醇，降低壞膽固醇水平，並穩定血管內的粥樣硬化斑塊，減少斑塊脫落及出現血栓風險。另有煙酸類或微纖維酸類藥物，可降低血液內的甘油三脂及提高好膽固醇水平，主要用於治療三酸甘油脂過高的疾病。研究顯示其中一種微纖維酸類藥物——非諾貝特，配合他汀類藥物作聯合治療，有助患有三酸甘油脂過高和高密度膽固醇過低的糖尿病人，全方位控制血脂水平，降低患心血管疾病及死亡風險。

至於何時檢測血脂？曹醫生建議市民從40歲、50歲開始，要定期檢測膽固醇和血脂水平。如有心血管疾病風險因素，例如肥胖、心臟病、血糖偏高，或有相關家族病史人士，更應提早開始檢測。又建議市民保持健康飲食，減少進食高飽和脂肪、反式脂肪及加工食物；多做帶氧活動、減少久坐及戒掉煙酒，均對心血管健康有益。 曹醫生最後提醒，治療高血脂有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。

內分泌及糖尿科專科曹慧崐醫生