健康解碼｜糖尿病患者 生蛇機會更高 影響血糖控制 須早作提防

每年11月14日是「世界糖尿病日」，醫學界呼籲大眾關注糖尿病患者的健康，包括他們容易患上其他疾病的風險。鄺健鴻醫生指出，曾有中年男士因受生蛇引發的嚴重病徵求診，其後醫生發現他原來已患上糖尿病但不知情，估計糖尿病令其身體免疫力轉差，增加了生蛇風險。醫生建議市民要定期檢測及管理「三高」水平，糖尿病患者更應主動向醫護人員了解個人的生蛇風險，以及合適的預防方案。 鄺健鴻醫生指出，生蛇（即帶狀疱疹）是很常見疾病，由水痘帶狀疱疹病毒引起，若過往曾出水痘，相關病毒會潛伏在神經系統。當免疫力轉差，如年紀大、太勞累或患病，潛伏的水痘病毒會變活躍，襲擊神經線及造成生蛇。「臨床所見，不少病人在感冒或感染後，例如感染新冠肺炎，身體狀況轉差，引發生蛇。除了長者，壯年人、學生亦可以生蛇。」鄺醫生補充。衞生防護中心數據顯示，超過9成、39歲以上成人都帶有水痘帶狀疱疹病毒，換句話說，隨著年齡增長，病毒重新活躍引致生蛇的風險亦增加。

糖尿病患者 生蛇後神經痛後遺症風險高 糖尿病可損害大小血管健康，增加器官出現併發症風險，加上患者可能同時有其他慢性疾病，因此有研究發現糖尿病患者的相對生蛇風險，比一般人高約40%，一旦生蛇，衍生的病徵亦往往較嚴重。鄺醫生指出，受神經線容易發炎影響，他們生蛇後更容易出現神經痛後遺症，影響生活質素。此外，糖尿病患者可能會因生蛇引致較難控制血糖，甚至引發其他疾病轉差，需要住院接受治療，因此不能低估生蛇造成的影響。

為何生蛇應及早求醫？原來生蛇發病後72小時內，服用針對性的抗病毒藥物，可縮短生蛇出水泡的日子及減輕痛楚。如沒有及早診治，日後可能會出現後遺神經痛、腦炎、面癱、中風和細菌感染等問題。另外，糖尿病患者因免疫系統弱，亦有較高生蛇復發風險。適逢每年11月14日是「世界糖尿病日」，鄺醫生呼籲市民尤其糖尿病患者，應審視個人的生蛇風險，及早採取預防措施。 中年男生蛇後 揭發早已患上糖尿病 陳先生（化名）今年40多歲，是一名會計師，每逢踏入3月會計行業最忙碌的日子，便感到沉重工作壓力，經常睡眠不足。有次因頭痛求醫，初時估計與壓力有關，數日後頭皮逐漸出現水泡，證實生蛇。受影響範圍更變大，病人最後服用長達兩星期的抗病毒藥物，病情才獲改善，後遺神經痛更持續接近兩個月。病人之後進行體檢，發現原來患了糖尿病但不知情，估計生蛇病情較差，可能與糖尿病有關。

鄺醫生指出，生蛇可反映身體或有潛在疾病，令免疫力較差，建議生蛇病人，康復後可接受檢查，了解健康狀況，例如檢測三高水平及肝腎功能。另外，保持健康生活習慣，有助維持免疫系統功能及降低生蛇風險，但未必能完全避免生蛇。糖尿病患者除了做好日常疾病管理外，應主動向醫護人員了解個人的生蛇風險及合適的預防方案。若出現異常的紅疹、痛楚及發燒等懷疑生蛇症狀，應盡快求醫。 鄺醫生最後提醒，防治生蛇有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。

鄺健鴻醫生