健康解碼｜心腎可互相影響加快衰竭 及早診治 扭轉危機

心臟衰竭屬於慢性疾病，患者需要長期管理病情，才能減低對日常生活的影響，並預防各種併發症。心臟科專科醫生李健棠表示，由於心腎功能互相影響，心臟衰竭也可誘發腎衰竭，若缺乏妥善管理，更可形成惡性循環，令兩項病情持續變差，因此及早識別病情與介入治療，非常重要。 李健棠醫生表示，本港約1%至2%人口患心臟衰竭，每年約有2萬人因而入院治療。心臟衰竭分為兩大類，其中收縮性心衰竭是指心臟收縮功能轉差，無法有效將血液泵出，應付各器官所需；舒張性心衰竭是因心肌過硬及難以放鬆，導致充血受阻及影響泵血。

體能下降及氣喘為症狀 心衰竭成因眾多，常見包括冠心病、高血壓、糖尿病及心瓣有問題。亦有一些較罕見的致病因素包括遺傳性心衰竭、曾使用化療藥等。而隨著冠心病有年輕化趨勢，年輕病人患心臟衰竭個案亦有增加，需要大眾關注。 症狀方面，李醫生指出，早期患者會有體能下降情況，例如過往能連續走5至6層樓梯，現時走平路已感到氣喘；當情況惡化，患者連靜止時亦會感氣喘。如血液倒流並積聚肺部，可致肺積水；若倒流到心臟可致腹脹及腳腫，睡覺平躺時氣喘會變嚴重，患者要用3至4個枕頭抬高頭部，才可紓緩及入睡，嚴重影響生活質素。

心腎衰竭可形成惡性循環 心衰竭與腎衰竭經常同時發生，李醫生解釋，因為兩者有共同病因，包括高血壓、糖尿病，可互相影響及形成惡性循環。例如當心衰竭病發，腎臟便無法獲得足夠血液，發揮正常的過濾及排水功能，增加腎衰竭風險。當腎功能轉差、出現腎衰竭，亦會加劇心衰竭惡化，這些情況形成「心腎綜合症」。因此，患者應及早識別病情，適當用藥管理病情。《歐洲心臟指引》最新建議便指出，許多心血管病患者伴隨腎臟問題，建議每年進行篩查包括抽血驗腎功能，小便檢測微白蛋白尿，定期監察腎臟情況。

新型藥物延緩心腎退化 李醫生指出，藥物治療包括傳統的去水藥物，可有效改善緩氣喘及水腫等症狀，但無法改善心臟功能。現時有針對心臟衰竭的治療藥物組合，當中包括SGLT2抑制劑，可應用在多種臨床情況，包括心臟衰竭、腎病患者上。該藥原為降血糖藥物，但研究發現它有其他效用，包括改善心衰竭（對收縮性及舒張性心衰竭患者均有療效），減低因心衰竭惡化而入院及死亡的風險；減低腎惡化的速度、降低腎衰竭風險及減少蛋白尿等。 60多歲的陳先生（化名）任職搬運工人，患有糖尿病，因氣喘及腳腫求醫，揭發患嚴重心衰竭，腎功能亦轉差。他接受適當藥物治療包括SGLT2抑制劑，數個月後症狀減退，並可如常工作，生活質素獲改善。李醫生表示，除了服藥，患者日常要妥善控制「三高」問題，飲食要限制水分與鹽分攝取，配合適量運動，以穩控病情。

李醫生最後提醒，治療心臟衰竭有不同方案，各有成效與副作用，患者應與主診醫生詳細討論，選擇最合適的治療方案。

心臟科專科李健棠醫生