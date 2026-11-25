健康解碼｜患病非人生全部 以朋輩同行精神健康 走過躁鬱症高低起伏

中學時期的細C，一直以為情緒起伏只是性格所致；修讀護理系後，才發現那些困擾原來是情緒病，並確診躁鬱症（雙相情感障礙症）。她沒有退縮，尋求協助，積極接受治療，至今已經停藥，並創辦朋輩情緒支援社企「Shelter」，支援有需要的同路人。細C更鼓勵患者，患病只是人生經歷的一小部分，每個人的獨特個性都不應被標籤掩蓋。 由「 F 人」自覺到求醫 細C憶述，中學時已察覺自己的情緒起伏特別明顯，但當時只視之為傷春悲秋，並形容自己是年輕人常說MBTI的「F人」，認為自己情感豐富、對情緒較敏感。除了無故低落、經常哭泣，還長期受心跳加速等困擾，卻從沒想過這些與精神健康有關。

徵狀亦影響學業，公開試應考時，頭痛及胃痛令她難以專心閱讀題目，當時同樣未意識到是壓力所致。直到大學修讀護理系，接觸不少病例，加上校內輔導計劃的海報反覆提醒同學何時應求助，才發現所謂的「性格」其實是病徵。 在宿友鼓勵下，細C踏出求醫第一步。起初醫生診斷她患上抑鬱症，其後確診躁鬱症。她表示，獲得診斷時反而感到釋懷，因為明白這是可以醫治的情緒病，而不是「人有問題」。 藥物與輔導相輔相成 躁鬱症患者的情緒會在「躁狂」與「抑鬱」兩種極端狀態之間，於不同時間交替出現，並影響思想及行為。細C回想：「在躁期曾於讀書期間同時兼任七份兼職（包括補習），並且增加消費，買了很多小禮物送給朋友。」與輔導員討論後訂下提醒自己的指標，一旦出現相關情況，便要檢視自己是否太累或睡眠不足，學會認識自己的情緒起伏。

朋友亦一路陪伴細C，低潮期間食慾不振，同學輪流督促及陪伴她吃飯，夜深睡不著時也陪在身邊。朋友還在通訊群組鼓勵她寫感恩日記。她起初斷言沒用，但朋友每天提醒，要她分享一件感恩的事，她漸漸養成習慣，情緒亦明顯好轉。 治療路上，細C坦言藥物曾令她感到疲倦，但與醫生商量及調整服藥時間後，情況有所改善。她強調，遇上不適應該要坦白告訴醫生。在藥物治療及輔導互相配合下，並與醫生相討後，她現已停藥。 分享經歷 創辦 Shelter 細C分享，起初只是朋友把她的電話轉介給有需要的人。為統一回答問題因此開設社交專頁，追蹤者亦愈來愈多。她發現，大家除了想了解病症或專業醫療資訊，也想知道同路人的經歷。這個服務缺口促使她創辦「Shelter」，希望讓大家明白，藥物、輔導，甚至與人傾談，都可以互相配合，幫助患者在一個更友善的環境中復原