《腰豆》第二集｜血糖達標代表無事？「自律糖友」最易忽略的健康盲點

日行一萬步、幾乎每日都做運動，經常「拮手指」監察血糖……單看生活習慣，美玲大概是不少糖友眼中的模範生。正因為血糖讀數一直理想，她深信自己控制得很好，覺得沒有必要定期覆診檢查。 問題是，血糖控制得好，是否就代表身體其他器官同樣安全？

香港糖尿聯會為慶祝三十周年而製作的《腰豆》健康教育微電影，第二集主角美玲(湯怡飾)，正正帶出不少糖友容易忽略的盲點。本集更邀請腦神經專科張記暢教授及腸胃肝臟專科李恒輝醫生特別演出，透過美玲的故事，帶觀眾重新審視「糖尿控制得好」到底代表甚麼。 戲中的美玲患有糖尿病，加上家族有腎病史，腎病風險本來已較一般人高，她偏偏一再逃避覆診，男友苦口婆心勸她檢查，她仍堅持自己「搞得掂」。直到糖水店熟客一句：「除咗拮手指，有冇定期驗血驗尿？」才真正擊中她一直迴避的問題。

因此，糖友除了監察血糖，亦應按個人風險及醫生建議定期評估肝腎功能。若同時有中央肥胖、高血脂或其他代謝問題，更要提高警覺。

不要讓「我控制得好」成為盲點 美玲其實很努力，她勤做運動、量血糖，偏偏在關鍵的檢查上選擇逃避。當一兩項指標理想便放下戒心，以為整體健康沒有問題；但糖尿病帶來的器官損害，很多時早在沒有症狀的階段已慢慢累積。

《腰豆》第二集《家族遺傳篇》提醒大家，生活的自律值得讚賞，但不要只看自己最熟悉的血糖數字。糖友仍應按醫生建議定期覆診，監察三高及代謝風險，每年最少檢查一次腎功能eGFR及白蛋白尿，及早發現糖尿腎病，把握治療時機，減低併發症對生活的影響。 關於《腰豆》微電影 腰豆又稱腎豆，因狀似腎臟，英文名為 Kidney Beans。 《腰豆》是香港糖尿聯會為慶祝三十周年呈獻的微電影，故事以輕鬆幽默的人情味包裝醫學知識，帶出關於糖尿病，關於腎，關於你和我的故事。第二集聚焦自覺「控制得好」的美玲，揭開血糖數字以外容易被忽略的健康風險。下一位主角糖嫂，將會帶出另一個常見問題：有食藥，是否就代表病情控制得好？