《腰豆第三集：資深糖友篇》 有食藥就代表控制得好？資深糖友的「自把自為」陷阱

經營糖水鋪多年，每款糖水都要親自試味；患糖尿病二十多年，卻又覺得「有食藥就得」……糖嫂（馮素波飾）對自己的病情很有一套，擔心「藥食得多會傷身」而自行加減，醫生建議的新治療又不願嘗試，總覺得身體沒有大問題便毋須太緊張。最着急的，反而是孫女阿欣（黃敏蕎飾）。

香港糖尿聯會為慶祝三十周年而製作的《腰豆》健康教育微電影，第三集聚焦糖水鋪東主糖嫂。本集更邀請內分泌及糖尿專科李智豪教授及家庭醫學專科林威智醫生特別演出，透過糖嫂和阿欣與食客們的互動，帶出不少資深糖友容易出現的健康盲點。 戲中糖嫂一邊強調自己有食藥，一邊被阿欣當場拆穿「你係有食，但冇依足醫生指示去食囉！」她擔心西藥「食得多會傷肝腎」，又誤以為藥物只會愈食愈多，於是自行決定何時食、食多少、食哪一種，甚至連醫生新加的藥也拒絕服用。

問題是，有食藥，就代表病情控制得好？

患病多年以為「久病成醫」？ 部分糖友和糖嫂一樣患病多年，慢慢建立自己一套用藥習慣：今日血糖理想便少食一粒，沒有不適便停一停，覺得情況差了又自行加藥。醫生調整藥物，但自認沒有需要就不服用。 但糖尿病需要長期管理，身體狀況、年齡、腎功能及心血管風險都會隨時間改變，治療方案有機會需要調整。以往合適的藥物，未必永遠足夠；醫生加藥、轉藥或更改劑量，很多時正是因應檢查結果及併發症風險作出的決定。 有食藥仍要看三高是否達標

每 3 個糖友約 1 個腎臟出事 糖尿腎病是其中一個最容易被忽略的併發症。每3名糖尿病患者之中，約有1人會出現糖尿腎病[2]，而早期很多時沒有明顯症狀。糖友應每年至少一次驗血檢查腎小球過濾率（eGFR），並驗尿檢查白蛋白尿，及早了解腎功能有沒有受損。 當糖尿病患者同時有慢性腎病，或心腎併發症風險較高，治療目標亦要兼顧心腎保護[3]。醫生會按腎功能、白蛋白尿及整體風險評估合適藥物(包括SGLT2抑制劑及RAAS抑制劑等一線治療)[4],[5]，希望可以幫助患者延緩腎病惡化，降低末期腎衰竭及洗腎風險。

最危險的是「以為自己最清楚」 如大部份糖友一樣，糖嫂並非完全不顧健康，她知道自己有糖尿病，也有覆診，但她更相信「久病成醫」，可以憑感覺自行調較藥物，甚至擔心藥物會傷肝腎而否定醫生建議的新治療方案。 《腰豆》第三集《資深糖友篇》提醒大家，患病經驗再豐富，也不能取代定期檢查及專業評估。有食藥只是第一步，依足醫生指示調整藥物、定期覆診、確保三高達標，並每年至少檢查一次腎功能eGFR及白蛋白尿，及早發現問題把握治療時機，才可保護心腎。