止汗劑定除臭劑解決體味較有效？一種阻止出汗 另一種掩蓋異味

踏入夏天，只是在室外走走幾分鐘就足以變得大汗淋漓。滿身大汗，難免會出現些許異味；很多人都會為了避免尷尬而使用幫助去除體味的產品。然而，市面上的「止汗劑」和「除臭劑」五花百門，你又知不知道兩者的分別呢？雖然產品功效相似，但作用原理和主要功效卻大相徑庭！下文將為讀者拆解分別。 為什麼會出汗？ 流汗是人體調節體溫的一種自然機制。當我們處於炎熱環境、運動或感到緊張、焦慮時，身體為了降溫，便會透過汗腺分泌汗水。人體主要有小汗腺和大汗腺兩種汗腺。小汗腺幾乎遍佈我們全身，主要功能是分泌汗水來調節體溫。當體溫升高時，小汗腺會分泌無色無味的汗水，這些汗水蒸發時會帶走熱量，幫助身體降溫。而大汗腺則分佈在腋下、腹股溝等毛髮較多的區域。大汗腺分泌的汗液含有蛋白質和脂肪等物質。

體味是因為汗水而出現的嗎？ 汗水本身其實是沒有味道的。我們聞到的體味，是由於汗水（特別是大汗腺分泌的汗液）與皮膚上的細菌接觸後，細菌分解汗液中的蛋白質和脂肪而產生的。這些分解後的物質會產生帶有異味的化合物，就是我們所說的體味。 止汗劑以「截」汗於原理 杜絕體味 止汗劑杜絕體味的原理是減少我們的汗液分泌。一般止汗劑都含有鋁鹽（如氯化鋁或鋯鋁化合物）等活性成份。當這些成分塗抹在皮膚時，就會和汗液中的蛋白質結合並形成凝膠狀的物質。物質能暫時阻塞汗腺出口，阻止汗液排出。止汗劑不但可以減少汗濕感，同時亦能降低細菌分解的發生，從而達到去除異味的效果。不過止汗劑的香料、酒精和防腐劑等成分，有機會導致部分人出現接觸性皮膚炎。建議皮膚容易敏感人士，應選擇標明「敏感肌適用」的止汗劑並在使用前在小範圍皮膚上進行測試，確保沒有過敏反應。也不推薦在刮毛或脫毛後使用；因皮膚剛除毛後會比較敏感，毛孔也可能會微微受損；建議等待至少24小時、待皮膚恢復後再使用。另外，止汗劑原理是透過鋁鹽阻塞汗腺，達到除臭效果。然而，流汗是人體調節體溫的重要機制；若過度依賴，或會影響身體的正常散熱功能，在極端高溫下可能增加中暑的風險。同時，止汗劑可能會導致發炎反應，進而引發色素沉澱，令部分使用者腋下膚色變暗。