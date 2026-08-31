《腰豆》完整版｜ 四段人生，一個不能忽視的糖尿腎病

有人身體不適仍然「頂硬上」；有人血糖讀數理想，便認為毋須再檢查；有人患病多年，自信「久病成醫」；亦有人直到腎功能嚴重下降、需要洗腎，才後悔當初沒有及早正視糖尿腎病。

《腰豆》微電影後段，眾人意外中獎，為故事帶來一個意想不到的happy ending。 問題是，人生真的可以一直靠運氣嗎？ 香港糖尿聯會為慶祝三十周年製作健康教育微電影《腰豆》，邀請馮素波、湯怡、戴耀明、羅天池及黃敏蕎主演，並邀得8位來自不同專科的醫生傾力演出，故事由一間街坊糖水店開始，四個性格、年齡、生活背景完全不同的人，因糖尿病走到一起，串連出一個笑中有淚的糖尿腎病小故事。 四個角色 四種面對糖尿病的僥倖心態 職業司機阿鼎（羅天池飾）長時間工作、三餐不定時，即使開始消瘦、容易疲倦、多尿、雙腳浮腫，他仍然相信：「年紀大，機器梗會壞！」工作可以頂，身體自然也可以頂！

美玲（湯怡飾）日行一萬步、幾乎每日做運動，亦經常「拮手指」監察血糖。看見讀數理想，她便覺得自己控制得很好，一再逃避覆診、驗血及驗尿。即使家族有腎病史，她仍相信自己「搞得掂」！

糖水店老闆糖嫂（馮素波飾）患糖尿病二十多年，自信「久病成醫」。她不是完全不食藥，卻會自行加減，又擔心藥物「食得多會傷身」，不願接受醫生建議的新治療。即使最緊張她的孫女阿欣（黃敏蕎飾）不斷提醒，她仍然覺得「該死唔使病」！

至於強哥（戴耀明飾），已經走到糖尿腎病末期。昔日只顧工作，覆診和治療能拖便拖，直到腎功能嚴重下降、需要洗腎，才發現失去的不只是健康。無法工作、生活被治療時間表綁住，家庭重擔落在太太身上，更錯過了陪伴家人的時間，面對醫生的安慰，只能慨嘆「最驚自己等唔到」！

關於《腰豆》微電影 腰豆又稱腎豆，因狀似腎臟，英文名為 Kidney Beans。 《腰豆》是香港糖尿聯會為慶祝三十周年呈獻的健康教育微電影，由一碗糖水串連四段人生，透過阿鼎、美玲、糖嫂與強哥的故事，提醒大眾不要忽視糖尿病與腎臟健康。 立即觀看《腰豆》完整版，看看四位主角如何在人生轉折中，重新作出選擇。 >>>密切留意《腰豆》微電影專頁<<< 如有任何關於您的治療的疑問，請向您的醫生或藥劑師查詢。 以上資訊由阿斯利康全力支持。 HK-13201 AUG 2026 [1] Centre for Health Protection. (2026, March 31). Diabetes mellitus. Retrieved June 1, 2026, from https://www.chp.gov.hk/en/healthtopics/content/25/59.html

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