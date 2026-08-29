雨傘選購方法｜揀啱物料助降溫 擋紫外線狂風暴雨

踏入夏季，香港天氣陰晴不定，建議大家帶備雨傘，無論晴天雨天都可以保護自己！不過坊間雨傘種類繁多，一把的價錢從低至50元到500元以上都有，究竟要怎麼選擇呢？有塗層的雨傘又和沒有塗層的又有什麼分別呢？
撐錯雨傘更易變黑？
強烈紫外線會讓皮膚受損、老化和曬黑。雖然打開雨傘可以遮擋陽光，但並不代表能保護你免受紫外光的傷害！挑選錯誤的雨傘，甚至會加速曬黑！選擇遮光傘時應避免傘內有銀膠塗層的，因塗層會折射地面的陽光和紫外線，傷害皮膚。另外，也應避免使用雙面淺色的傘遮陽。雙面淺色的設計隔絕紫外線效果差，保護效果極低，甚至會增加曬黑機會。
一把好傘可降溫消暑
日本陽傘製造商小宮宏曾提出，一把優質的陽傘可降體感溫差4至5度。想要達到效果，可以選擇使用內外都深色的傘。這種傘的防止紫外線照射效果極佳，可減緩臉部肌膚受損速度。不過怕熱人士則需考慮，這類型的傘較容易吸收熱量，使用時或會感到燥熱，亦會讓持傘人氣色不佳。怕熱可以選擇使用淺色外、深色內的傘；不但可以反射熱量，也能減少反射路面的熱量。最後，深色外、淺色內的傘，不但可以可阻擋來自上方的紫外線照射，更能使持傘人看起來氣色佳。不過和第一把推薦的全深色傘相比，折射紫外線效果仍較遜色。
傘骨決定抗風力量
一把好用雨傘需遮光也需擋雨！選購傘的時候亦不妨留意傘骨材質。傘骨是傘的骨頭，有助支撐起對抗強風。傘骨的數量固然重要，不過傘的材質也是重點。玻璃纖維、碳纖維或鋁合金，這類輕盈且具備極佳彈性和韌性的材質，有助讓雨傘在遇強風時自動回彈，不易斷裂或開花。另外，也可以選擇PG布、碰擊布等高密度布料的傘，搭配防潑水塗層；下雨時，能讓雨滴在表面形水珠滑落，更快輕甩乾、不殘留水分導致發臭。
選傘核心關鍵在於單層或雙層
選購雨傘時可以考慮其紫外線阻擋率，挑選標示能阻擋90％以上紫外線的傘款。另外，也可參考其遮光率，選擇數字較高的傘，不但能遮擋更多光線，也能有效降溫。最後，建議選擇雙層布的傘；比起單層布，雙層更能減緩傘布內側溫度的上升速度，且遮光性和抗風表現更佳。
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