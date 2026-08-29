雨傘選購方法｜揀啱物料助降溫 擋紫外線狂風暴雨

踏入夏季，香港天氣陰晴不定，建議大家帶備雨傘，無論晴天雨天都可以保護自己！不過坊間雨傘種類繁多，一把的價錢從低至50元到500元以上都有，究竟要怎麼選擇呢？有塗層的雨傘又和沒有塗層的又有什麼分別呢？

撐錯雨傘更易變黑？

強烈紫外線會讓皮膚受損、老化和曬黑。雖然打開雨傘可以遮擋陽光，但並不代表能保護你免受紫外光的傷害！挑選錯誤的雨傘，甚至會加速曬黑！選擇遮光傘時應避免傘內有銀膠塗層的，因塗層會折射地面的陽光和紫外線，傷害皮膚。另外，也應避免使用雙面淺色的傘遮陽。雙面淺色的設計隔絕紫外線效果差，保護效果極低，甚至會增加曬黑機會。