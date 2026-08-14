經痛可能是婦科病子宮內膜異位症引致 應找出原因並對症下藥

許多女性都經歷過經痛的困擾，並普遍認為這是荷爾蒙影響的正常現象，忍一忍或服用止痛藥就可以。然而，婦產科專科醫生張美玲醫生說，經痛並非必然，這可能是不容忽視的健康警號。 經痛原因有多種 張醫生指出，經痛主要分為兩類：原發性經痛常見於十多歲少女，初經後常伴隨疼痛，但在分娩後通常會改善；而繼發性經痛則會隨年齡增長而逐步加重，張醫生指出，經痛主要分為兩類：原發性經痛常見於十多歲少女，初經後常伴隨疼痛，但在分娩後通常會改善；而繼發性經痛則會隨年齡增長而逐步加重，這往往和其他婦科疾病有關，最常見的有子宮內膜異位症、腺肌症及慢性盆腔炎等等。張醫生強調：「若止痛藥無法緩解經痛，或愈來愈嚴重，就應及早求醫找出經痛原因。」

朱古力瘤延誤醫治會影響卵巢功能 談到子宮內膜異位症，張醫生解釋這是一種常見的慢性疾病，約一成生育年齡的女性受到影響。醫學上還未有確切病因，其中一個理論是「月經倒流」，即子宮內膜組織錯誤地去到在其他部位，例如卵巢，經血積聚便形成俗稱的「朱古力瘤」；若落在腸道、盆腔組織、膀胱或肺部，都會導致不同的身體不適。朱古力瘤若未有及時醫治會影響輸卵管與卵巢功能導致不孕，甚或引致其他拼發症，她更提醒：「雖然機率極低，但朱古力瘤仍有變成惡性腫瘤的風險。」

對症下藥最為重要 在藥物治療方面，症狀較輕的年輕女性，有時會選擇含黃體酮的混合型避孕丸，但對病情控制有限。而針對子宮內膜異位症的口服黃體酮，能減低經痛外，長期服用可暫停月經來潮，從而控制甚至縮小朱古力瘤。更重要的是它不會永久損害卵巢功能，停藥後生育能力就可恢復。 手術後仍需藥物控制 在治療方面，張醫生指出需視乎患者的朱古力瘤囊腫大小、病情嚴重程度及患者的生育需求而定。若囊腫直徑達四公分以上並有嚴重經痛，會建議進行手術切除囊腫；若患者接近停經年齡，則可考慮切除受影響的卵巢。但她提醒說：「即使手術移除了囊腫，若術後不配合藥物治療，五年內復發率可高達四至五成。」

按時食藥可令囊腫縮小 張醫生說她曾有位患者，在28歲時因經痛令她不能正常上班，檢查後發現兩側卵巢各有兩個未到4公分的朱古力瘤，她因為想保留卵巢功能而選擇口服黃體酮治療。最初雖有不規則出血，半年後囊腫縮小了一半。患者曾因忘記食藥而再次經痛，因此知道按時食藥的對控制病情很重要。

(資料由醫生提供)