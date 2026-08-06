熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
%E5%81%A5%E5%BA%B7
出版：2026-Aug-06 11:30
更新：2026-Aug-06 11:30

醫學新發現 研究揭阿茲海默症病變 會否導致失智由「1關鍵」決定

分享：
醫學新發現 研究揭阿茲海默症病變 會否導致失智由「1關鍵」決定

醫學新發現 研究揭阿茲海默症病變 會否導致失智由「1關鍵」決定

有些人的大腦明明已累積大量阿茲海默症相關的病變，但記憶與認知功能卻依然維持正常，甚至活100百歲仍未失智。最新研究便發現，真正決定病情是否走向失智的關鍵，可能不是累積病變有多少，而是大腦免疫細胞能否跨過一道關鍵的生物轉折點。

有壞蛋白纏結未必發病

由比利時和英國研究團隊進行的研究，分析了失智患者、未失智長者及百歲人瑞捐贈的腦組織，發現阿茲海默症患者大腦內的類澱粉蛋白斑塊和Tau蛋白等壞蛋白纏結，並不一定會直接導致失智。

研究指，真正的差異在於負責清除廢物的大腦免疫細胞——小膠質細胞(microglia)如何回應這些病變。當小膠質細胞進入過度發炎的免疫狀態時，通常會加劇神經退化，可能就是決定病情是否失智的重要轉折點。有關研究已於《Nature Medicine》發表。

預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖） 預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖） 預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖） 預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖）

提供治療新方向

研究團隊指出，每個人的大腦都有不同的抵抗病變能力，部分80多歲長者腦中即使有壞蛋白累積，但大腦免疫細胞一直保持平靜，始終沒有引發失智症狀；而研究亦發現，有些人瑞的大腦免疫細胞有運作，但神經細胞依然沒有遭到破壞，反映部分人的大腦天生具有特殊的保護罩，能擋下病變對神經造成的傷害。

他們表示，過去很多阿茲海默症療法都集中清除大腦中的壞蛋白，但今次的發現就提供了新方向，或能透過調節小膠質細胞的免疫反應，阻止大腦跨越導向失智，延緩神經退化。

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務