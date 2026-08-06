爸爸肚唔只係幸福肥！男性腰圍逾90厘米 要留意脂肪肝風險

近年歐美流行以「Dad Bod(爸爸肚)」形容中年男性常見的腰圍增加現象，而在腰圍增加的背後，可能不只是所謂的「幸福肥」，也可能反映脂肪肝與代謝疾病風險正在累積。台灣研究顯示，成人脂肪肝盛行率達36.1%，相當於每3位成人就有1位脂肪肝；其中男性盛行率更達39.7%。同時，35至44歲男性過重或肥胖率已達72.9%，凸顯中年男性族群面臨的代謝健康問題。 許多男性將「爸爸肚」視為中年男性的正常樣貌，但美國Cleveland Clinic指出，「爸爸肚」背後真正值得關注的不是體態改變本身，而是腹部內臟脂肪增加所帶來的健康風險。當脂肪不只堆積在腰間，而是逐漸沉積於肝臟時，就可能形成代謝功能異常相關脂肪性肝病(MASLD，俗稱脂肪肝)。研究顯示，肥胖族群中的脂肪肝盛行率可達60%至90%，肥胖也是脂肪肝的重要風險因素之一。

男性腰圍超過 90 厘米 提高脂肪肝警覺 男性腰圍超過90厘米即屬於腹部肥胖，不僅代表內臟脂肪增加，也應提高對脂肪肝的警覺。李宗頴醫生提醒，尤其當腰圍超標，又同時伴隨體重過重、高血糖、高血脂或高血壓等代謝問題時，建議主動就醫檢查。 由於脂肪肝初期通常沒有明顯症狀，許多人都是在健康檢查時才意外發現。臨床上可透過腹部超聲波與肝纖維化指標(FIB-4)進行初步風險分級評估，並可進一步接受肝纖維化掃描(FibroScan)，測量肝臟脂肪含量及評估肝臟硬化程度，掌握纖維化風險。

此外，脂肪肝並不只是肝臟疾病。隨著疾病進展，部分患者可能進一步發展為代謝性脂肪肝炎(MASH)、肝纖維化、肝硬化甚至肝癌，同時也與第二型糖尿病、心血管疾病及慢性腎病風險增加有關，而心血管疾病也被認為是脂肪肝患者主要死亡原因之一。 很多爸爸知道自己變胖 卻不知道肝臟也在累積脂肪 李宗頴醫生表示，門診中有許多40至50歲男性先前在心臟科、新陳代謝科等其他專科求診，因肝指數過高，進一步檢查發現脂肪肝後轉診而來；也有不少人是因健檢報告看到異常，前來確認嚴重程度與健康風險。

臨床上常見脂肪肝患者同時合併肥胖、高血壓、血脂異常、糖尿病前期或第二型糖尿病等共病。看似只是肚子變大，實際上反映的可能是身體整體代謝健康已亮起黃燈。 李宗頴醫生分享，診間曾有一位約50歲的工程師，因體檢報告出現紅字而就醫。這也是脂肪肝(MASLD，代謝功能障礙相關脂肪性肝病)常見的發現方式，因為多數患者早期沒有明顯症狀，往往是在抽血或超聲波檢查發現異常後，才進一步接受評估。 經詳細評估後，這位患者已進展至中度肝纖維化(F2)，代表肝臟已出現結構性變化，需要進一步評估是否積極介入治療。依照國際治療準則，MASLD第一線治療仍以生活形態調整為主，透過飲食控制與規律運動達到體重減輕；即使減少3%至5%體重，也有助於降低肝臟脂肪堆積，若能減輕10%以上，脂肪肝炎也有機會獲得改善。

這位患者因已有中度纖維化，在醫生評估下同時接受藥物治療。李宗頴醫生表示，中年男性患者多已婚、有小孩，也常是家中主要經濟來源，總擔心生病讓家庭出現缺口，因此提醒，在照顧家人的同時，也別忘了照顧自己的健康。