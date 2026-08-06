肺結核會腹痛發燒？抽血檢查揪出潛伏感染對症下藥

82歲阿公有長期吸煙及慢性阻塞性肺病(COPD)病史，因連續兩周反覆發燒、腹痛就醫。腹部電腦斷層發現腹膜布滿結節，胸部X光也顯示左側肋膜積液，進一步痰液檢驗驗出結核桿菌，確診為肺外結核合併肺部感染。經抗結核藥物治療9個月後順利痊癒。奇美醫院提醒，結核病不一定只侵犯肺部，及早發現潛伏感染，才能降低發病風險。

結核不只會咳嗽 腹痛發燒也可能是肺外結核

奇美醫院感染科主治醫生蔡家宏表示，許多人以為結核病只會引起咳嗽，其實結核桿菌除透過飛沫傳播感染肺部外，也可能經血液或淋巴擴散至淋巴結、骨骼、腦膜及腹膜等器官，形成「肺外結核」。

肺外結核初期未必有明顯呼吸道症狀，反而可能以腹痛、反覆發燒等非典型症狀表現，因此容易延誤診斷。若持續出現不明原因發燒或腹痛，應盡早就醫評估。

潛伏結核無症狀 高風險族群建議抽血篩檢

蔡家宏醫生指出，結核菌進入人體後，不一定立即發病，部分人會形成「潛伏結核感染(LTBI)」。此時沒有症狀，也不具傳染力，但一生約有10%機率發展為活動性結核病，當高齡、慢性病或免疫力下降時，發病風險會增加。