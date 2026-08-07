傳訊息還是打電話？揀錯時機易生誤會 專家：文字沒有語氣

不少人習慣透過簡訊或通訊軟體LINE、Messenger與親友聯繫，尤其年輕族群可能較傾向以文字取代通話。不過心理學家提醒，文字訊息缺乏語氣、表情與肢體語言，易因解讀不同而產生誤會，若是談論議題涉及人際衝突、重大噩耗或道歉與情緒支持等較敏感的情況，建議優先透過打電話或面對面溝通，才能降低曲解，也較有助於維繫彼此關係。
傳訊息缺乏語氣 容易造成誤解與衝突
《Verywell Mind》報道，美國婚姻及家庭治療師伊馮因揚(Evon Inyang)表示，文字訊息只有文字內容，缺乏說話語氣、表情及肢體語言，即使是原本沒有惡意的內容，也可能被誤解成冷淡、敷衍或帶有其他情緒。美國心理諮商師嘉布莉葉桑德森(Gabrielle Sanderson)接著指出，文字訊息會讓收訊者更易受到自身情緒或既有想法影響，進而誤解對方原意，常見後果包括溝通不良、表達不清楚，讓人感到受傷或困惑，及錯失更深入交流的機會。因揚治療師也說，她曾看過一對情侶僅因一句話或一個標點符號，就陷入長達數天的爭執，也有人刻意利用文字訊息拖延時間、逃避面對衝突，甚至拋出讓人受傷的話後便中斷聯繫，使對方獨自承受心理壓力。
哪些情況可傳訊息？安排事情、簡單問候都可
不過傳訊息仍有其優點，因揚治療師表示，對自閉症族群或一些感官及心思較為細膩的人，文字訊息可讓他們依自己的步調整理思緒，再決定如何回應，能帶來較高的安全感。她指出，若是安排行程、分享日常生活近況，或給予一句簡單問候、關心生病的親友，或分享照片、影音等多媒體內容，文字訊息對他們通常都是合適的溝通方式。
此外，她說文字訊息也可作為較深入談話的開場，不妨先透過一句「我正想你」、「我們今晚晚點可聊一聊嗎」等訊息，讓對方有心理準備，而非立即進入沉重話題，而當有些人在情緒激動時，暫時透過訊息表達「我想談談，但需要一點時間」、「我仍在乎你，只是我們都需要冷靜一下」，反而有助於降低衝突升高的機率。
涉及衝突、道歉、重大噩耗 建議直接打電話
桑德森諮商師建議，涉及情感對話、衝突、道歉、關係狀態或相處界線改變(例如離婚、分手、交往)，及重大噩耗等內容時，往往需更多語氣方面的細節，此時透過聲音更能完整傳達彼此的意思，也較能降低誤會發生的機率。因揚治療師也指出，聲音所傳遞真誠、情緒起伏及語氣變化，都是文字難以呈現的重要線索，她建議若一場對話可能傷害彼此，也可能修復關係，最好直接拿起電話，若情況允許，面對面溝通仍是最佳選擇。
訊息愈傳愈長、愈看愈混亂 代表該改打電話
針對考慮要打電話的時機，桑德森諮商師表示，若文字訊息開始愈打愈長、細節愈來愈複雜，或雙方已經出現訊息混亂及溝通不良等情況，就代表應改用電話溝通。因揚治療師則建議，若自己開始反覆閱讀同一句訊息、反覆猜測對方真正意思，甚至因害怕被誤解而感到緊張或出現防衛心理，就代表文字溝通已不足以解決問題，此時改打電話，往往比持續傳訊息更能化解誤會。
至於日常傳訊習慣，因揚治療師提醒，回覆時應避免過於簡短或只有單字，也不要在情緒激動時一次傳送一大段文字，另適度使用表情符號有助於傳達語氣，但可能難以完全緩和讓人尷尬的情況，更不應拿來逃避真正需要面對的對話，若擔心玩笑或反諷遭誤解，也最好避免以文字表達，以免造成不必要的誤會，「請記住，文字訊息本身沒有語氣(Remember that text has no tone)。」
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