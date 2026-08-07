長輩「含飯不吞」勿只看食物質地 研究：嗅覺刺激可能與吞嚥反應有關

家屬可先觀察長輩在餐桌前的狀況，包括長輩是否對飯菜氣味有反應、嘴巴是否乾黏狀況、吞口水是否費力，以及在聞到熟悉食物香氣時，精神狀態與吞嚥準備是否有變化。

長輩出現吞嚥困難時，家屬常認為是食物不夠軟、不好吞，高齡醫學內科傅裕翔醫生日前分享，他在門診也發現，即使家屬已讓長輩改吃粥，或是把肉打成泥、把蔬菜剪碎，長輩可能還是無法順利完成吞嚥。他說明，吞嚥不只是嘴巴與喉嚨的協同運作，也與唾液分泌、整體感覺，甚至餐前聞到的氣味有關。日本近期一項小型研究就發現，精油氣味的刺激可能與受試者吞嚥狀況的正向變化有關，雖然仍屬於探索性研究、尚未證實可治療吞嚥困難，但還是提供了臨床不同的參考方向。

結果顯示，在聞過檜木氣味後，受試者的重複吞口水測試、小量飲水測試，以及唾液分泌量均出現變化，至於無味的米糠油則未有類似觀察。研究進一步發現，唾液分泌的增加與吞嚥測試的結果並無明顯相關，傅裕翔醫生解釋，這代表吞嚥的變化可能不僅來自「口水變多」，也與嗅覺刺激、自律神經及口咽的感覺網路被活化有關。

傅裕翔醫生說明，上述研究納入34名平均約80歲、居住於照護機構，同時有吞嚥困難問題的長者。每位受試者分別接受5分鐘檜木精油氣味刺激，以及幾乎無味的米糠油作為安慰劑，兩次測試間隔一周，以便觀察差異。

不過，傅裕翔醫生也強調，上述研究僅觀察了單一機構的少數長者狀況，觀察的也只是一次5分鐘刺激後的立即變化。另外，較大容量的30cc飲水測試也未觀察到明顯改善，同時也尚未證實長期使用是否具有持續效益，無法據此確認精油的氣味刺激可治療吞嚥困難，也不能取代醫生或語言治療師的評估。

醫提醒：可觀察長輩對食物香氣的反應 但不可自行模仿研究做法

傅裕翔醫生建議，家屬可先觀察長輩在餐桌前的狀況，包括長輩是否對飯菜氣味有反應、嘴巴是否有乾黏情形、吞口水是否費力，以及在聞到熟悉食物香氣時，精神狀態與吞嚥準備是否有變化。他指出，家屬可讓長輩在清醒、坐姿穩定的情況下先看見食物、接觸食物氣味，並觀察其反應，再依專業建議提供適當質地的餐點。

他也強調，研究中的做法並不能直接搬到家中操作，切勿自行將精油直接滴入食物、靠近鼻腔強烈吸聞等，以免造成健康風險。長輩吞嚥困難的護理仍應以專業醫療評估為主，並搭配個人化飲食設計。