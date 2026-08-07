打工仔日chur夜chur、每餐食無定時？出現5大身體警號 原來是身體正向你求救！

香港人每日彷彿都在與時間競賽，返工開會、見客、追KPI、趕Deadline，收工後又要應付各種應酬活動。即使回到家中，仍要處理大大小小的生活瑣事，一天24小時似乎永遠不夠用。
年輕時捱夜好小事，就算睡少幾個鐘，第二天依然可以精神奕奕地投入工作；然而隨著年齡增長，身體似乎不再像從前般「襟捱」。原來不單止工作有KPI，健康其實都有！當健康KPI亮起紅燈，身體往往會透過不同訊號提醒你，是時候重新關注自己的健康狀況。以下5個打工仔常見健康警號，看看自己中了幾多個？
五大健康警號要留心！
🚨警號1：專注力、記性轉差
🚨警號2：周身骨痛
🚨警號3：易攰、易病
🚨警號4：眼睛乾澀
🚨警號5：食慾不振
🚨【專注力、記性轉差】｜經常忘東忘西？腦袋經常「hang機」
明明開完會，轉個頭已忘記剛才討論內容；或者是工作做到一半，突然忘記下一步要做甚麼？長期高壓工作及休息不足，都有機會影響專注力。
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【body basics奧米加3魚油】蘊含Omega-3魚油中的EPA及DHA，有助心臟健康、維持健康血液循環及心血管功能，同時支持腦部及視力功能，適合長時間集中精神工作、經常對着電腦和手機、忙碌少運動的上班族。
🚨【周身骨痛】｜肩頸腰背成日痠痛？膝關節特別有Feel
長時間坐辦公室、缺乏運動，加上經常低頭使用手機及電腦，不少打工仔都會出現肩頸繃緊、腰背痠痛等問題。每逢下雨天、潮濕天或轉季時，膝關節亦特別容易感到不適。
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【body basics葡萄糖胺及軟骨素】蘊含葡萄糖胺及軟骨素兩大常見關節保健成分，其中葡萄糖胺是軟骨的重要組成元素，而軟骨素則有助支持關節健康及靈活度，同時維持軟骨結構。對於長時間久坐、經常走動，或關注膝關節及關節保養的人士而言，適合作為日常營養補充。
🚨【易攰、易病】｜瞓極都唔夠精神？身體狀態不如年輕時
明明睡眠充足，卻經常覺得提不起勁，尤其是轉季，身體狀態更易變差，容易病。
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【body basics長效維他命C】蘊含1000mg維他命C，有助維持免疫系統功能及減少疲勞感；配合長效釋放配方，讓營養逐步釋放，特別適合經常OT、生活忙碌及作息不定時人士。
服用方法：
🚨【眼睛乾澀】｜對住電腦一日十幾個鐘 雙眼比你更想「收工」
每日機不離手，返工對着電腦、收工又繼續睇手機，雙眼幾乎沒有真正休息過，不少人都會出現眼乾、眼澀、容易疲勞等情況；加上經常接觸藍光，雙眼負擔亦隨之增加。
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【body basics護眼葉黃素】由萬壽菊花萃取的葉黃素，有助眼睛健康、支持黃斑色素密度，同時有助過濾室外紫光及藍光，並幫助抵抗氧化壓力，特別適合每日長時間面對電腦及手機屏幕的上班族。
🚨【食慾不振】｜三餐不定時？連胃口都開始變差
工作忙碌，不少人都會成為外食族，或是習慣三餐不定時，甚至以咖啡代替正餐。長期作息、飲食不規律、高油高鹽飲食容易令肝臟亮起紅燈。
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