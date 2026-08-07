打工仔日chur夜chur、每餐食無定時？出現5大身體警號 原來是身體正向你求救！

香港人每日彷彿都在與時間競賽，返工開會、見客、追KPI、趕Deadline，收工後又要應付各種應酬活動。即使回到家中，仍要處理大大小小的生活瑣事，一天24小時似乎永遠不夠用。 年輕時捱夜好小事，就算睡少幾個鐘，第二天依然可以精神奕奕地投入工作；然而隨著年齡增長，身體似乎不再像從前般「襟捱」。原來不單止工作有KPI，健康其實都有！當健康KPI亮起紅燈，身體往往會透過不同訊號提醒你，是時候重新關注自己的健康狀況。以下5個打工仔常見健康警號，看看自己中了幾多個？



五大健康警號要留心！ 🚨警號1：專注力、記性轉差 🚨警號2：周身骨痛 🚨警號3：易攰、易病 🚨警號4：眼睛乾澀 🚨警號5：食慾不振

🚨【專注力、記性轉差】｜經常忘東忘西？腦袋經常「 hang 機」 明明開完會，轉個頭已忘記剛才討論內容；或者是工作做到一半，突然忘記下一步要做甚麼？長期高壓工作及休息不足，都有機會影響專注力。 建議補充： body basics 奧米加 3 魚油 1000 毫克

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🚨【周身骨痛】｜肩頸腰背成日痠痛？膝關節特別有 Feel 長時間坐辦公室、缺乏運動，加上經常低頭使用手機及電腦，不少打工仔都會出現肩頸繃緊、腰背痠痛等問題。每逢下雨天、潮濕天或轉季時，膝關節亦特別容易感到不適。 建議補充： body basics 葡萄糖胺及軟骨素

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