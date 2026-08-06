連續落雨個人黏笠笠？小心「濕熱」積聚引致體質失調 40年藥業專家教路精準「祛濕、滋陰、理氣」

最近香港幾乎天天下雨，連日大雨加上氣溫上升，令空氣中的濕度居高不下，街上黏笠之餘，體內的「濕毒」亦加速爆發。相信大家近日常感全身沉重、昏昏欲睡，甚至伴隨口苦口乾、暗瘡大爆發及腸胃不適等症狀。究竟港人為何特別容易有「濕熱」？又該如何精準應對？超過40年經驗的藥業專家徐錦全博士，為大家深度拆解體質成因，並公開「祛濕、滋陰、理氣」三效合一的平衡保健秘訣！ 濕熱何來？40年藥業專家徐錦全博士親身解構 許多市民把「濕熱」掛在嘴邊，但究竟何謂「濕熱」？超過40年經驗的藥業專家徐錦全博士早前接受電視專訪時指出：「中醫所指的『濕熱』，可以理解為身體同時出現『濕』同『熱』兩種失衡狀態。香港濕度高的天氣，令人覺得黏笠笠、欠缺精神，正是『濕』的表現；而『熱』就會出現口苦、口乾、暗瘡多、小便偏黃等情況。」

徐博士接受電視專訪講解

徐博士特別提醒，濕熱體質並非一朝一夕形成。《黃帝內經‧素問‧六元正紀大論》第七十一篇早已提及：「四之氣，風濕交爭，風化為雨，乃長乃化乃成。民病大熱少氣，肌肉萎足痿」這正反映出濕邪若在體內積聚日久，會與熱邪互相影響，最終演變成複雜難癒的濕熱症候。

香港人特別容易濕熱？本地大學大型研究揭逾八成屬偏頗體質 香港人是否真的特別容易有濕熱問題？早年一項涵蓋720人的本地體質調查發現，健康標準的平和體質不足5%，並以氣虛、陰虛及痰濕體質最為常見。其後本地大學一項針對944名香港女性的研究顯示，超過八成受訪者屬於偏頗體質，當中氣虛、痰濕、陽虛及陰虛較為普遍。近年另一項由本地大學進行的數千人大型研究亦分析得出，陽虛質、痰濕質及陰虛質最常見，平和體質僅佔一成。

綜合上述多項研究可見，香港人往往並非單純「濕熱」，而是「濕、熱、虛」三者同時存在。這種複合型體質的成因，主要源於香港地理環境帶來的「外濕」，加上港人偏好冷飲、煎炸飲食及生活節奏緊湊產生的「內熱與體虛」。因此，單靠盲目排水或涼茶清熱並不足夠，理解複合型體質需求，實施「祛濕、清熱、補虛」並重的食療藥療，才是拆解健康困局的關鍵。 對症下藥：祛濕、清熱、補虛三大常用中藥解析 要有效解決港人的複合型濕熱問題，中藥學上有三大類常用且「藥食同源」的靈魂成分：

祛濕解毒類：包括能除濕解毒及通利關節的土茯苓、利水滲濕與健脾止瀉的薏苡仁，以及利水消腫排膿的赤小豆，專門針對環境濕氣及飲食濕熱對身體的影響。

清熱滋陰補虛類：代表成分有滋陰潛陽與益腎健骨的龜板，以及清熱涼血與養陰生津的地黃，能在祛濕清熱之餘同時養陰平衡身體，避免過度清熱導致身體過寒或過燥。

理氣健脾類：以具備理氣健脾與燥濕化痰功效的陳皮為核心，協助脾胃順暢運化，令祛濕清熱及補虛的效果事半功倍。

功效成份是否越多越好？專家強調「協調與平衡」 既然濕熱伴隨疲勞與腸胃不適，是否可以在祛濕藥中加入大量補氣成分（如黃芪、人參）或益生菌，增加不同功效，令食用後效果更好？ 徐錦全博士明確澄清，從專業藥學角度來看，重點絕非成分越多越好，而是藥性與體質是否協調。補氣藥性（如黃芪、人參）固然能支持脾胃運化，但必須用得其宜，過量補氣反而會牽制其他祛濕藥性的發揮；而益生菌主要作用於腸道微生態，並不能直接增加中藥的祛濕功效。最核心的是複方的配伍協調——例如以土茯苓祛濕解毒、龜板滋陰補虛、陳皮理氣健脾，三者互相扶持，才能形成平衡複方。盲目加入過多雜亂成分，反而難以評估與達到協調效果。

專家提醒，本身腸胃較弱或極易疲勞的人士，往往是受到深層濕熱影響。唯有做到「祛濕、滋陰、理氣」三者平衡，順暢脾胃運化，疲勞與腸胃問題自能隨濕熱解退而迎刃而解。 小編精選 港人祛濕救急錦囊 正德堂龜苓祛濕王傳承百年古方精髓，精選土茯苓強效祛濕解毒，搭配龜板與地黃深層滋陰清熱，並加上陳皮理氣健脾，全方位調理香港人「濕、熱、虛」複合體質，告別黏笠疲倦、暗瘡口苦及腸胃虛悶！