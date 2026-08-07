口氣原因｜不只便秘或重口味會造成口臭 三個飲食習慣看似健康 可能是元兇！

口氣問題令人非常尷尬，但原來口氣問題未必來自便秘或重口味的飲食習慣，不過有營養師提醒，其實長期不進食，或飲食中攝取過低的卡路里，反而可能導致口氣問題！

很多人以為減肥就一定要維持低碳及高蛋白質的飲食，但這種飲食方式可能會令身體進入酮症，當身體進入酮症時，就會導致口氣問題。

導致口氣的飲食模式一：高蛋白低碳飲食

導致口氣的飲食模式二：食得太少或太長時間不吃東西

不少打工仔也常因為工作忙碌而食無定時，或因為未有感受到肚餓而長時間未有進食，不過Liza提醒，這種長時間不進食的飲食模式會導致口水分泌減少，並繼而產生口氣。

導致口氣的飲食模式三：高糖分飲食

如果平時愛食甜食，長期維持高糖分飲食，會令口腔內的細菌更活躍，如清潔未足夠，或導致蛀牙而出現口氣問題。