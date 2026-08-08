癌症治療副作用毋須忍耐！中醫個人化體質調理 助患者緩解疲勞與不適

患者可依體質與症狀，搭配西醫治療提供輔助照護，協助減輕治療期間的不適、提升生活品質。

癌症治療方式近年愈來愈多元，患者整體存活率提升，但化療、標靶治療、放射線治療及抗荷爾蒙治療等過程中，仍可能出現癌因性疲憊、腹瀉、疼痛、失眠及手腳麻木等副作用，影響日常生活與治療意願。柳營奇美醫院中醫部主治醫師李俞生表示，患者可依體質與症狀，搭配西醫治療提供中醫輔助護理，協助減輕治療期間的不適、提升生活品質。

癌症患者治療疲憊、食慾差 中西醫整合助攻治療與生活

一名罹患肺小細胞癌第四期的楊先生，接受化療及標靶藥物治療期間，因嚴重疲倦幾乎整天臥床休息，即使休息後仍難以改善，同時食慾不振，體重持續下降至50公斤以下。經中醫辨證屬「肺脾兩虛」，以補土生金為原則進行調理，並配合穴位治療及飲食衛教後，體力與食慾逐漸改善。

另一位乳癌復發預計手術的林小姐，在接受手術前至中醫門診調理，以疏肝解鬱、健脾為治療方向，搭配中藥與針灸。由於治療期間疲憊明顯，先接受低能量雷射針灸，希望協助緩解癌因性疲憊及周邊神經病變等治療副作用；後來待體力恢復後，再結合傳統針灸與雷射針灸，後續順利完成手術及抗荷爾蒙治療，並重返工作崗位。