癌症治療副作用毋須忍耐！中醫個人化體質調理 助患者緩解疲勞與不適

癌症治療方式近年愈來愈多元，患者整體存活率提升，但化療、標靶治療、放射線治療及抗荷爾蒙治療等過程中，仍可能出現癌因性疲憊、腹瀉、疼痛、失眠及手腳麻木等副作用，影響日常生活與治療意願。柳營奇美醫院中醫部主治醫師李俞生表示，患者可依體質與症狀，搭配西醫治療提供中醫輔助護理，協助減輕治療期間的不適、提升生活品質。
癌症患者治療疲憊、食慾差 中西醫整合助攻治療與生活
一名罹患肺小細胞癌第四期的楊先生，接受化療及標靶藥物治療期間，因嚴重疲倦幾乎整天臥床休息，即使休息後仍難以改善，同時食慾不振，體重持續下降至50公斤以下。經中醫辨證屬「肺脾兩虛」，以補土生金為原則進行調理，並配合穴位治療及飲食衛教後，體力與食慾逐漸改善。
另一位乳癌復發預計手術的林小姐，在接受手術前至中醫門診調理，以疏肝解鬱、健脾為治療方向，搭配中藥與針灸。由於治療期間疲憊明顯，先接受低能量雷射針灸，希望協助緩解癌因性疲憊及周邊神經病變等治療副作用；後來待體力恢復後，再結合傳統針灸與雷射針灸，後續順利完成手術及抗荷爾蒙治療，並重返工作崗位。
癌症治療副作用因人而異 中醫整合護理依體質提供支援
李俞生醫師表示，每位癌症患者接受的治療方式及身體狀況不同，副作用也有所差異，例如淋巴切除或藥物治療可能造成末梢循環不良，引起肢體腫脹、痠麻等問題，中醫可依個人體質，協助提供中醫整合的輔助護理。
整合照護非取代正規治療 依病況選擇合適治療方式
李俞生醫師提到，有大型長期追蹤研究分析第四期肺癌患者，發現接受化療、標靶治療合併中藥照護的族群，存活率較高，但仍須由醫師依病況評估治療方式，不宜視為單一療法效果。他同時提醒，若癌症治療期間出現疲憊、疼痛、失眠、腹瀉或神經麻木等副作用，應主動與醫療團隊討論多元治療方式，以維持治療品質與生活功能。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】