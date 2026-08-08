飲咖啡對心血管有益還是有害？每日可以飲幾杯？美國心臟協會一次解答

每天早上用一杯咖啡開啟一天是不少人的習慣，究竟咖啡因對心血管健康是好是壞？美國心臟協會(AHA)早前發布科學聲明指出，最新研究顯示，健康成年人每天攝取約5杯240毫升、未添加糖分及其他配料的咖啡，可能與降低心臟病、心衰竭、中風等心血管疾病風險有關；額外加糖、奶精可能降低咖啡的潛在健康效益，咖啡因含量較高的能量飲料則可能增加高血壓及心律不整等風險。

研究：每日別喝超過這杯數 協會列 5 大健康影響 美國心臟協會此次的科學聲明發表於國際醫學期刊《循環》(Circulation)，美國加州大學舊金山分校醫學院醫學教授、加州大學舊金山分校醫療體系心臟科研究副主任Gregory M. Marcus醫生於新聞稿中表示，目前最新研究顯示，多數成年人若每天攝取不超過400毫克的咖啡因、約等於5杯240毫升的咖啡，且當中不添加糖分或其他配料，並無觀察到心血管疾病風險增加。 協會整理現有的研究後，表示適量飲用咖啡可能與以下健康影響有關：

1. 血壓：

咖啡因對血壓的影響因人而異，血壓正常者每天飲用1至3杯咖啡，與高血壓的風險增加有關；每天飲用超過3杯咖啡則與較低的高血壓風險有關(僅為研究觀察，並非鼓勵大眾多喝)。例如能量飲料中所含的高劑量咖啡因可能與血壓升高有關，尤其在高血壓患者身上觀察到較明顯的趨勢。 2. 二型糖尿病：

研究指出，咖啡因在短時間內可能會降低人體對胰島素的敏感度。不過，長期飲用未額外添加糖、調味料等的黑咖啡，則與較低的二型糖尿病風險有關，但這些益處也可能來自咖啡中的其他成分，仍需更多研究進一步釐清。

3. 膽固醇：

臨床試驗顯示，咖啡中的咖啡醇(cafestol)可能與低密度脂蛋白膽固醇(LDL，即壞膽固醇)濃度提高有關。未經濾紙過濾的咖啡常見含有咖啡醇，例如義式濃縮、法式濾壓壺、土耳其咖啡等，而使用濾紙沖泡的咖啡及即溶咖啡則不在此列，具體哪些咖啡飲品含有較多咖啡醇、其作用機制為何，也需要未來的研究加以探討。 4. 心律：

近期研究發現，每天飲用1至3杯含咖啡因咖啡，與心房顫動或其他心律不整風險增加無關，但可能與心室早期收縮(PVC，心律不整的形式之一，患者可能會感受到心悸、胸悶、心跳漏拍等症狀)的發生增加有關；若攝取極高劑量的咖啡因，即使是30歲以下的健康成年人，也可能提高心律不整風險。

5. 心臟病與中風：

研究顯示，每天飲用2至4杯咖啡，與較低的心臟病、心臟衰竭及中風風險有關，但每天飲用超過4杯則可能增加心臟衰竭風險。

咖啡因作用因人而異 可能受「這些因素」影響 協會指出，咖啡中的咖啡因進入人體後主要經由肝臟代謝，多數人在攝取後約1小時內，血液中的咖啡因濃度會達到高峰。喝下咖啡後短時間內可能使得血壓、心率、血糖和警覺性暫時提升，部分人會出現心悸、睡眠品質受影響等情況。 Marcus醫生強調，雖然咖啡因對部分人的心血管健康有益，但基因、身體代謝咖啡因的能力、年齡、咖啡飲用習慣等因素也可能影響個體對咖啡因的反應，並不存在適用於所有人的「安全攝取量」。長期飲用咖啡因含量較高的咖啡，可能逐漸產生耐受性，但也有人飲用相同劑量的咖啡因後產生較明顯的反應。