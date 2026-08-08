守護爸爸前列腺健康 60歲男士小便異常 靠PHI檢測及早揪出前列腺癌

60歲先生因解尿不順至泌尿科就診，檢查發現前列腺肥大，同時前列腺特異抗原(PSA)指數約4到5ng/mL，落在需進一步評估的「灰色地帶」，雖然有罹患前列腺癌的疑慮，但是身為家中經濟支柱的他，擔心後續的抽組織檢查可能帶來住院、感染等風險，增加醫療支出，並影響工作與家庭生活，因此遲遲無法下定決心接受檢查，只能選擇持續追蹤觀察。 後來醫生建議他接受PHI檢測，結果PHI數值高達50，屬於高度風險，最終決定接受活檢，並確診為早期前列腺癌。所幸及早接受治療，從確診到完成治療至今已半年，目前PSA已降至幾乎測不到，持續定期追蹤，病況穩定。

發病率持續攀升 前列腺癌早期難發現 新北市立土城醫院泌尿科科主任劉忠一醫生表示，前列腺癌已是男性癌症發病率前三名，僅次於肺癌與大腸癌，死亡率也位居男性癌症死因前列，隨著人口高齡化及平均壽命延長，未來患者人數仍有持續增加的趨勢。值得注意的是，前列腺癌早期大多沒有明顯症狀，不少患者都是因小便困難、頻尿、夜尿等前列腺肥大症狀就醫時，才意外發現PSA異常。由於男性排尿功能往往是逐漸退化，許多人容易誤以為只是年紀增長的自然現象，加上部分男性對就診仍存有心理障礙，因此常延誤診斷時機。

50 歲後應定期篩檢 有家族史更要提高警覺 劉醫生指出，年齡是前列腺癌最重要的風險因素之一，建議50歲以上男性，即使沒有任何解尿症狀，也可每1至2年定期接受PSA抽血檢測；若父親、兄弟或其他直系親屬曾罹患前列腺癌，更屬高風險族群，應與泌尿科醫生討論是否提早開始篩檢，必要時進一步接受PHI等檢查；若已出現排尿困難、頻尿、夜尿、尿流變細或排尿不乾淨等情況，更應盡早就醫評估。劉醫生提醒，不少患者確診時並非沒有警號，而是將小便變化視為正常老化而輕視，因此建立定期篩檢觀念，遠比等到症狀明顯才就醫更重要！

PSA 異常未必是癌 PHI 助精準評估 劉醫生進一步說明，PSA是目前最常見的前列腺癌篩檢工具，但數值升高並不一定代表罹患前列腺癌，前列腺肥大、發炎、長時間踩單車、久坐，甚至抽血前性行為等因素，都可能造成PSA上升。因此，當PSA介於4至10ng/mL的「灰色地帶」時，就可透過PHI(前列腺健康指數)進一步評估罹癌風險。相較於單一PSA數值，PHI具有更高的臨床特異性，可提升診斷準確率，更精準區分良性與惡性病變，協助醫生判斷是否需要接受抽組織檢查或持續追蹤，降低不必要的侵入性檢查，也讓患者獲得更適合的診療策略，劉醫生補充，即使PSA異常也不必過度恐慌，可與醫生討論是否需要進一步接受PHI檢查。