醫生都中招！椎間盤突出壓迫神經 微創內視鏡手術助重拾正常生活

黃醫生本身為家庭醫學專科醫生，平時有規律健身運動習慣，工作上需長時間久坐看診。一次健身運動後，開始出現腰背痠痛與下肢痠麻症狀，研判可能為腰椎椎間盤突出併發坐骨神經痛，先於復健科診所接受物理治療，並搭配止痛藥物與肌肉鬆弛劑治療，持續約一個月仍未見改善。經轉診至高雄市立大同醫院神經外科，由主任林宥潤醫生安排腰椎核磁共振(MRI)檢查後，確認為腰椎椎間盤突出合併嚴重神經壓迫。

擔心開刀傷神經 選擇微創內視鏡手術治療

黃醫生深知保守治療無效後，手術為必要選項，但仍對脊椎手術可能造成的神經損傷與術後恢復狀況感到憂心，擔心影響日後看診工作與最喜愛的健身運動。經醫病雙方充分討論與詳細說明後，黃醫生最終決定接受微創脊椎內視鏡手術。

傷口僅約 1 厘米 微創內視鏡手術降低組織破壞

林宥潤主任說明，微創脊椎內視鏡手術是一種結合高解像度內視鏡影像與精密器械的微創手術方式，僅需約0.8至1厘米小切口，即可在放大即時影像下，精準移除壓迫神經的病灶，如椎間盤突出或骨刺，大幅降低對正常肌肉與組織的破壞。相較傳統開放式脊椎手術，脊椎內視鏡手術具有傷口小、出血量少、術後疼痛低、住院時間短與恢復期快等特點，對於需快速回歸工作與日常生活的患者，是可評估的治療選項之一。