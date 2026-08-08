黃金睡眠時間｜太早或太夜瞓都未必好 研究揭最佳入睡時間 助維持心臟健康

你平時幾點睡覺？原來愈早睡未必愈好！英國一項研究發現，如睡眠時間與人體生理時鐘同步，可將心臟病及中風風險降低，另外如果在午夜之後才入睡，可能會因減少見到日光的時間而影響生理時鐘而影響睡眠！

黃金睡眠時間｜收集 8.8 萬人睡眠數據 英國生物樣本庫(UK Biobank)早前進行一項研究，在一周內用腕部監測儀，連續收集8.8萬名志願者睡眠和清醒時間的數據，並持續追蹤他們的心臟和循環系統健康狀況持續6年。有關研究結果已發表於《歐洲心臟雜誌》。 結果發現，共有3千多人患,上心血管疾病，而大部分患病人士的睡眠時間為早過或晚過10至11時。研也分析了已知影響心臟健康的其他因素，包括年齡、體重以及膽固醇水平等，但目前仍無法證明就寢時間與心血管疾病之間的因果關係。

黃金睡眠時間｜太早睡太晚睡也不好？ 負責研究的埃克塞特大學普蘭斯博士認為，早睡和晚睡都更有可能干擾人體生理時鐘，從而對心血管健康產生不利影響。 生理時鐘位於大腦的下丘腦中，並會在一天不同時間向全身發送調節訊號。一般由起床開始，身體就會不斷累積睡眠壓力，直到晚上才釋放出睡覺的訊號。