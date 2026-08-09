跌倒後推拿或致惡化！專家提醒4大骨折警號 骨質疏鬆長者尤其危險

60歲張媽媽在廚房拖地不慎滑倒，本能用手撐地，手腕隨即劇痛、腫脹變形。就醫確診為「遠端橈骨骨折」。衛生福利部草屯療養院家醫科放射線技術師黃美哲指出，大眾常誤認跌倒僅是扭傷自行推拿，往往導致傷勢惡化。對骨質疏鬆長者而言，一次輕微跌坐都隱藏重大骨折風險。

高齡骨鬆患者 四大常見骨折部位 黃美哲放射線技術師表示，跌倒碰撞是骨折主因，高齡或骨鬆患者常因輕微創傷引發嚴重骨折。日常常見四大骨折部位與症狀如下： 脊椎骨折(胸腰椎)：常發生於跌坐或搬重物後。症狀為劇烈背痛、駝背、身高變矮及活動受限。 髖部骨折(股骨近端)：多因長者跌倒引起。傷後劇痛無法站立行走，未及時治療極易導致失能。 手腕骨折(遠端橈骨)：跌倒反射撐地所致。局部劇痛、明顯腫脹與外觀變形。 上臂骨折(肱骨近端)：跌倒或肩膀受擊引起。肩膀上臂劇痛且手無法抬起，影響日常自理。

跌倒受傷尋求推拿 恐讓骨折位移加劇惡化 針對受傷後推拿習慣，黃美哲放射線技術師提醒，跌倒後患部若劇痛、嚴重腫脹、瘀青、外觀變形或無法正常活動承重，皆是骨折警訊。未受強烈撞擊卻骨折，更是重度骨鬆徵兆。受傷期間切勿任意揉捏、推拿或勉強活動，避免骨折位移加劇，甚至刺傷血管與神經。