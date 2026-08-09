體重管理鐵三角：飲食、運動、醫療缺一不可 腸泌素用藥須醫療專業把關

近年來健康風氣提升，但有些人上網購買腸泌素用藥(包含瘦瘦針)、未經醫生評估處方注射等亂象逐漸浮現。亞東紀念醫院新陳代謝科暨減重內科張錦煥醫生提醒，體重控制需要配合飲食、運動及醫療專業多方配合，另腸泌素藥物屬於處方藥，使用前應由醫生評估禁忌症及共病狀況後始能決定是否處方，治療期間也需定期追蹤與調整劑量，且藥品的儲存環境需要醫療專業管控。若未經醫生評估處方擅自用藥，不只嘔吐、腹瀉等副作用，還可能有嚴重脫水等健康風險，甚至停藥後若缺乏生活形態調整，可能出現體重反彈情形。

減重 5% 就能逆轉共病！長期體重管理打破「糖胖惡性循環」 許多人總認為肥胖是吃太多、動太少導致，然而張錦煥醫生指出，實際上肥胖與基因、環境及神經內分泌系統失調等多重因素皆有關，可能增加高血壓、心臟病、中風、睡眠呼吸中止症及二型糖尿病等疾病風險。世界衛生組織(WHO)更已將肥胖正式定義為「慢性病」，強調需要長期治療與管理。 研究顯示，如果有醫療評估體重過重的情形，體重減少5%即有健康效益，減重5%至10%可觀察到代謝指標改善、糖尿病風險降低；若減重超過15%，則可降低二型糖尿病及心血管疾病死亡風險，這也是為何體重控制已成為臨床重要的治療目標。

醫說明腸泌素臨床應用 符合 2 項 BMI 指標適用 近年來腸泌素藥物(包含瘦瘦針)話題正盛，對此張錦煥醫生說明，腸泌素相關藥物已有超過20年的臨床使用經驗，最早用於二型糖尿病治療，後來發現其與抑制食慾及體重變化有關。目前各類腸泌素藥物已取得「體重管理」適應症，BMI大於30 kg/m2，或 BMI介於27至30 kg/m2之間且合併一種共病，包含高血壓、糖尿病前期、代謝症候群等肥胖相關共病的患者，使用腸泌素藥物進行體重管理，符合現行核准適應症與臨床治療指引，但具體皆須經專業醫生以個別情況評估是否適合處方使用。

針對藥物副作用，則常見有噁心、嘔吐、腹瀉或便秘等腸胃道反應，張錦煥醫生指出，臨床上通常會從低劑量開始，並建議患者小量多餐、多補充水分、避免油炸及高脂食物等，協助身體逐漸適應。治療期間若有不適，患者也可向醫生反映，由醫生評估劑量調整。在醫生監測與指導下使用，有助於掌握用藥安全與副作用狀況。嚴重但相對少見的副作用則有膽結石、胰臟炎等，近期有回溯性研究指出，糖尿病患者使用腸泌素期間，曾觀察到眼部病變的少數案例，目前尚無法確認與藥物之間的直接關聯。不過醫生仍提醒，本身有相關病史的患者，應與諮詢醫生充分討論才能決定是否適合用藥。

腸泌素用藥 ( 包含瘦瘦針 ) 使用應由醫療團隊把關 經醫生處方才是合法 除此之外，網路上也頻頻出現代購腸泌素用藥(包含瘦瘦針)的話題，張錦煥醫生提醒，腸泌素屬於處方藥，使用前須確認是否有懷孕、家族性甲狀腺髓質癌等禁忌症或胰臟炎等其他共病問題，需要醫生專業評估才是合法，如果未經專業評估處方就自行注射，可能影響用藥安全。此外，腸泌素藥物需低溫保存，若透過不明管道購買、運送過程溫度控制不當，品質將有疑慮。 醫生分享，臨床上曾有一名患者為求加快減重速度而自行增加劑量，結果出現嚴重噁心、嘔吐和脫水；也有人在體重下降後自行停藥，但生活形態未改變，導致快速復胖。她以此提醒患者應聽從醫囑，且須由醫療團隊定期監測身體狀況，調整劑量或停藥與否，都要依個別情況評估而定。