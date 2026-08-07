黎彼得離世｜4月底曾因缺血性中風入院 研究揭偏頭痛或增中風風險

填詞人、資深演員黎彼得(原名黎成就)於5日早上因病離世，其家人指他在4月30日深夜因缺血性中風而送院治療，至5日離世。有醫生引用大型研究，指出有預兆偏頭痛的人，出現缺血性中風會大增逾七成，提醒大家止痛之外也要留意心血管健康。

有預兆偏頭痛中風風險增73%

神經科科醫生鄭淳予早前在Facebook專頁上分享，指雖然偏頭痛與缺血性中風看似不相關，其實兩者或有關係。美國神經學學會期刊於今年6月發表了一項大型研究，分析了REGARDS世代研究，追蹤11,381位45歲以上、一開始沒有中風的成人(其中1,130位有偏頭痛)，平均追蹤6.4年。

結果發現「有預兆偏頭痛」的人，患上缺血性中風的風險顯著增加73%。而有預兆偏頭痛即指頭痛還沒開始前就先出現徵兆，如眼前出現白色閃光、鋸齒狀亮線、黑影，少部分人會有四肢麻木、無力或口吃等症狀。