游水｜泳池消暑易感染細菌病毒？嚴重恐致命！營養師教食5種食物升免疫力防感染

夏天是戲水消暑的季節，但卻有可能因受感染而導致樂極生悲。有營養師指出，夏日很多家長會帶同孩子到泳池或海邊消暑，不過，若不注意衛生與安全，就容易感染上細菌病毒或寄生蟲，嚴重更有可能會有生命危險。營養師教吃5種食物，有助增加防護力，以減低感染風險。

玩水感染｜去泳池消暑 易感染細菌病毒寄生蟲？ 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，許多家長在暑假期間，會帶孩子到游泳池、戲水池、溪邊或海邊消暑。然而，除了溺水與日曬的風險外，水中還可能存在肉眼無法察覺的細菌、病毒與寄生蟲，值得家長與戲水民眾提高警覺。她指出，常見的戲水相關感染包括： 1. 腸胃道感染 致病源：諾羅病毒、輪狀病毒及大腸桿菌等。

症狀：腹瀉、嘔吐、腹痛、發燒

成因：戲水時誤把大量受污染池水吞嚥。

建議：群聚感染風險高，需注意個人衛生與水質健康。

2. 皮膚與黏膜感染 致病源：綠膿桿菌、黴菌

症狀：毛囊炎(皮膚出現紅疹、膿包)、足癬(香港腳)或私密處不適

成因：水質酸鹼值(pH值)異常或餘氨不足時，細菌容易在溫暖的死水中繁殖，侵入皮膚毛孔。

建議：保持水質乾淨、餘氮足夠，並盡量淋浴、保持皮膚乾燥。兒童皮膚屏障較為脆弱，感染風險相對較高。 3. 眼耳鼻喉感染 致病源：腺病毒、各類細菌

症狀：急性結膜炎(紅眼症、眼睛發癢、分泌物多)、外耳炎(耳朵進水發炎、疼痛)及鼻腔不適

成因：水中病毒或細菌接觸眼睛、耳朵、鼻咽等黏膜部位造成感染。 注意：避免揉眼、掏耳，建議戲水後以清水沖洗眼、耳、鼻部位。 4. 罕見但嚴重的原蟲感染 致病源：福氏內格里阿米巴原蟲(俗稱食腦蟲)

症狀：劇烈頭痛、發燒、噁心嘔吐、頸部僵硬、意識混亂

成因：若跳水或大力衝水使受污染的淡水直接由鼻腔灌入，原蟲恐順著嗅神經侵入腦部，致死率極高。

注意：於天然水域活動時，應避免大力跳水或讓水直接灌入鼻腔。

玩水感染｜5種食物增防護力 營養師高敏敏表示，除了注意水質與環境衛生，孩子的免疫功能也需足夠的營養支持： 蛋白質：協助免疫細胞生成與組織修復。

維他命C：促進膠原蛋白生成、維持黏膜健康。

維他命A：支持眼睛、呼吸道與腸道黏膜的屏障功能。

Omega-3脂肪酸：協助調節發炎反應。

膳食纖維與益生菌：維持腸道菌相平衡——腸道為人體最大的免疫器官。 玩水感染｜5大玩水安全指引 她提醒，戲水時要注意以下安全： 避免讓孩子飲用戲水池或泳池的水。 活動前先確認水質與環境清潔狀況。 戲水後應盡快以清水沖洗身體並更換衣物。 若出現發燒、劇烈頭痛、持續嘔吐或意識改變等症狀，應立即求醫。 於天然溪流、湖泊活動時，應提高警覺並避免頭部入水。