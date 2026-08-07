傷腎｜男子夏天流汗後沖凍水涼引致腎損傷 醫生揭5類人最高危

夏日炎熱，戶外流汗返家後，不禁令人想立刻沖冷水澡，但竟有可能會有傷腎風險？有醫生分享一宗案例指，一名男子本來有腎病問題，外出工作後以冷水洗澡，結果出現頭暈無力症狀，求醫後發現是急性腎損傷。醫生指出，洗澡間也有3大護腎技巧。

傷腎｜男子夏天沖凍水涼後頭暈無力揭患腎損傷

腎臟科專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，該名男子68歲患有糖尿病、高血壓及第三期慢性腎臟病，他在夏天時份戶外工作近2小時，並大量流汗，回家後以冷水從頭沖洗全身，翌日開始出現頭暈、無力及尿量減少等症狀，求醫後抽血檢查發現肌酸酐較平時顯著上升，診斷為急性腎損傷(AKI)。

傷腎｜出完汗不能洗冷水澡？

洪醫生解釋指，問題的核心並非「冷水澡」本身，而是多重因素疊加下的生理壓力。對健康成年人而言，目前並無明確證據顯示夏季沖冷水澡會直接導致腎臟損傷。然而，對於高風險族群，在高溫流汗造成脫水的狀態下，突然接受冷刺激，交感神經被活化，血管收縮、血壓快速波動確實可能增加腎臟負擔。