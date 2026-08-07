傷腎｜男子夏天流汗後沖凍水涼引致腎損傷 醫生揭5類人最高危

夏日炎熱，戶外流汗返家後，不禁令人想立刻沖冷水澡，但竟有可能會有傷腎風險？有醫生分享一宗案例指，一名男子本來有腎病問題，外出工作後以冷水洗澡，結果出現頭暈無力症狀，求醫後發現是急性腎損傷。醫生指出，洗澡間也有3大護腎技巧。
傷腎｜男子夏天沖凍水涼後頭暈無力揭患腎損傷
腎臟科專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，該名男子68歲患有糖尿病、高血壓及第三期慢性腎臟病，他在夏天時份戶外工作近2小時，並大量流汗，回家後以冷水從頭沖洗全身，翌日開始出現頭暈、無力及尿量減少等症狀，求醫後抽血檢查發現肌酸酐較平時顯著上升，診斷為急性腎損傷(AKI)。
傷腎｜出完汗不能洗冷水澡？
洪醫生解釋指，問題的核心並非「冷水澡」本身，而是多重因素疊加下的生理壓力。對健康成年人而言，目前並無明確證據顯示夏季沖冷水澡會直接導致腎臟損傷。然而，對於高風險族群，在高溫流汗造成脫水的狀態下，突然接受冷刺激，交感神經被活化，血管收縮、血壓快速波動確實可能增加腎臟負擔。
人體受到寒冷刺激時，會啟動「冷加壓反應」，交感神經系統活化，導致血壓上升、周邊血管收縮，腎血管阻力增加，進而影響腎臟灌流。對於本身已有慢性腎臟病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭或年長者，腎臟調節血流的能力本已受損，若加上夏季脫水，腎臟血流供應不足的風險將進一步升高。因此，真正需要避免的，是「高溫流汗＋脫水＋劇烈溫差」3項因素同時出現。
傷腎｜3大洗澡護腎技巧
他建議，基於現有生理學證據，建議遵循以下3項原則：
循序降溫：從戶外返回或運動後，應先休息5至10分鐘，待體溫與心跳趨於平穩再開始沐浴。
補充足夠水分：沐浴前後適量補充水分，避免因流汗導致血容量不足。
選擇適宜水溫：以37至40°C的溫水為宜，可減少血壓波動，維持穩定的腎臟灌流。
洪醫生表示，夏季冷水澡並非絕對禁忌，但對於慢性腎臟病、糖尿病、高血壓及高齡族群，應避免讓身體在短時間內承受劇烈溫度變化。適度補充水分、循序降溫、選擇溫水洗澡，是符合生理學證據的安全做法。若為高風險族群，建議諮詢專業醫生，依據個人健康狀況調整沐浴習慣。