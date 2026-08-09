脫水｜夏季不喝水恐昏倒致命 切忌口渴才飲水！ 醫生揭5種人易「無感脫水」

等到感覺口渴才喝水恐脫水？有醫生指出，在夏季期間如果飲水太多少會令身體脫水，特別是長者習慣等到感覺口渴才喝水或全日不喝口，可能會有昏倒的風險，甚至造成致命後果。醫生指出，有5類人若沒有正確喝水習慣，恐最容易在毫無症狀下脫水。

脫水｜夏季全日唔飲水 或等口渴先飲水險昏倒

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，一名68歲老翁在街市出現頭暈、全身無力的狀況，險些昏倒。醫生詢問他今天的喝水量後發現老翁全日都沒有喝口。黃醫生強調，這反映了一個在老年人中極為常見、卻常被忽略的健康問題。多數人習慣以「是否口渴」作為飲水與否的判斷標準。然而，口渴並非缺水的早期指標，而是身體已進入輕度脫水狀態的訊號。

黃醫生指出，隨著年齡增長，大腦對體液平衡的感知能力會逐漸下降，即不僅是口渴感受變得遲鈍，身體調節水分與電解質的機制也會隨之減弱。許多長者即使身體已明顯缺水，仍不會產生主動喝水的念頭。這種「無感脫水」的現象，在夏季高溫環境下尤其危險。