孩子高低膊？5分鐘辨識脊柱側彎

正值暑假，不少家長都忙於為子女規劃各類假期活動或興趣課堂，希望多陪伴孩子和趕緊「惡補」學業和體能。家長又有否留意過孩子站立或走路時的姿勢有異樣？原來暑假也是學童家長向脊醫求診的高峰期，不少父母帶子女做身體檢查時，才驚覺孩子原來一直面對著脊柱側彎的危機。

青春期發育快速

「發育中的青少年，骨骼生長速度極快，這既是脊柱側彎惡化得最嚴重的危險期，又是矯正治療的黃金期。」香港執業脊醫協會委員黎思駿指出，臨床上約11至14歲是學童的生長高峰期，此時骨架尚未成熟，孩子容易因習慣了錯誤的姿勢和發力而導致脊柱變形，但同樣因為其可塑性極高，若能在這階段接受矯正治療，減低側彎弧度效果最為顯著。相反，一旦骨骼發育定形、生長板閉合，往後的改善空間就會大大減少。