孩子高低膊？5分鐘辨識脊柱側彎

正值暑假，不少家長都忙於為子女規劃各類假期活動或興趣課堂，希望多陪伴孩子和趕緊「惡補」學業和體能。家長又有否留意過孩子站立或走路時的姿勢有異樣？原來暑假也是學童家長向脊醫求診的高峰期，不少父母帶子女做身體檢查時，才驚覺孩子原來一直面對著脊柱側彎的危機。
青春期發育快速
「發育中的青少年，骨骼生長速度極快，這既是脊柱側彎惡化得最嚴重的危險期，又是矯正治療的黃金期。」香港執業脊醫協會委員黎思駿指出，臨床上約11至14歲是學童的生長高峰期，此時骨架尚未成熟，孩子容易因習慣了錯誤的姿勢和發力而導致脊柱變形，但同樣因為其可塑性極高，若能在這階段接受矯正治療，減低側彎弧度效果最為顯著。相反，一旦骨骼發育定形、生長板閉合，往後的改善空間就會大大減少。
「很多家長常常問：側彎能減多少度？治療後脊椎是否就能變直？」黎思駿強調，這是常見的觀念盲點，因為脊柱本身並不像積木一樣能推倒重砌。兒童脊柱側彎治療的核心目標，不在於盲目追求「完美的結構」或強求脊椎完全筆直，而是確保孩子在成長路上不因脊椎變形而影響心肺功能或帶來慢性勞損和疼痛，令他們健康成長才是最終目標。
3個簡單評估
脊柱側彎可怕之處，在於它是一個「隱形刺客」。大部分患有輕度至中度脊柱側彎的青少年，日常生活根本不會感到任何痛楚或不適。再加上穿著校服或寬鬆T恤，外觀上很難察覺。黎思駿建議，家長可透過以下3個簡單指標，為子女初步評估：
1. 觀察「高低膊」：孩子雙膊高度是否不對稱，或衣領經常向一邊傾斜？
2. 觀察身體傾斜：孩子站立時身體會否微微偏向一邊？兩側腰線對稱嗎？
3. 亞當前彎測試法：讓孩子雙腳併攏站立，雙手合十並向前彎腰90度。家長從後方觀察孩子的背部有否明顯隆起或傾斜。
一旦發現上述任何特徵，應盡快尋求脊醫的專業諮詢及作X光診斷分析，切忌拖延發育的黃金醫治期。
配合運動穩固軟組織
脊醫主要採用非侵入的手法矯正治療，風險較手術治療低。透過全面評估及X光影像診斷，取得精準的數據分析進行手法及輔助治療，鞏固脊骨成長。
黎思駿說明，「在評估側彎情況和矯正後，根據學童的身體狀況，會再指導針對性的後續運動，旨在訓練並穩固脊椎周邊的軟組織，例如肌肉和韌帶。當周邊軟組織得到足夠的支撐與強化，就能發揮根基的作用，鎖定矯正後的效果，承托成長中的脊骨，從而達致長遠改善健康的目標，並確保孩子在生長高峰期內，脊柱依然能穩定、健康地發育。」
把握暑假黃金期
常言道「預防勝於治療」，趁暑假，不妨花幾分鐘，為子女進行一次簡單的評估。及早發現、及早監察，配合脊醫提供的治療方案，在孩子骨骼定形前主動出擊，才是守護他們茁壯成長的最好禮物。