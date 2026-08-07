瘦瘦筆減肥 先流失肌肉？

肥胖不只影響外觀，更會帶來許多身體問題。近年醫學界開始以俗稱「瘦瘦筆」的GLP-1受體促效劑作治療，惟網上有傳言認為，瘦瘦筆或會導致肌肉大量流失。香港肥胖醫學會創會會長周振中醫生強調，所有減肥方法的過程中也會流失小量肌肉，因此應控制落磅的速度和幅度，達到健康體重。 減肥原理 減肥的基本原理就是令身體出現熱量負增長，即吸收的熱量少於使用的熱量，以燃燒體內過盛的脂肪。周振中解釋，過重的人就是體內積存過多脂肪，尤其是內臟脂肪。因此進入減肥過程後，就算活動量未有增加，因攝取熱量太少就會燃燒本來的脂肪或內臟脂肪。但如減肥速度太快，體內的脂肪不夠用，身體就會開始將蛋白質甚至肌肉轉化為葡萄糖以提供熱量。如果本身屬於正常體重，不多脂肪的人士一旦開始減肥，其流失蛋白質的比例就會增多。無論是否透過藥物減肥，亦一定會在減脂過程中流失約10至30%的肌肉。

目前醫學上的減肥治療主要針對內臟脂肪，周振中續指，「減肥過程中最希望可以去除壞的脂肪(內臟脂肪)，不少人在大幅減肥後出現老態，其實是與流失皮下脂肪有關，但如只減內臟脂肪，外表反而看起來更年輕。而何謂有效減肥？即指平均一周減一至兩磅，並主要為內臟脂肪。」

正常體重不應減肥 周振中強調，其實沒有所謂瘦瘦筆會導致肌肉大量流失的問題，因為對於正常體重人士本身就不應減肥，甚至接受瘦瘦筆等減肥療程。如果健康人士因過度減肥而出現大量的肌肉流失，長期可造成很多健康問題，如活動能力下降、代謝變差、骨質疏鬆與免疫力降低等，更會增加未來患肌少症的風險。 除了自行使用減肥藥物，坊間亦流行很多極端減肥法，包括極低熱量飲食(VLCD)、代餐或戒澱粉等，用攝取極少熱量的方式令體重在短時間內大幅下降，但可能因脂肪及肌肉快速分解而產生酮酸，甚至營養流失引起脫髮等問題。