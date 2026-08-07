慢阻肺不可逆 一半煙民中招

慢性咳嗽以為小事？可能是患上一種持續惡化且不能完全逆轉的慢阻肺病(慢性阻塞性肺病)。此症是本港十大死因之一，許多患者確診時肺功能已僅剩三至四成。呼吸系統科專科醫生林冰指出，「絕大部分慢阻肺患者因吸煙致病，最新數據更顯示一半吸煙者會發現患病。慢阻肺病的氣道阻塞不可完全逆轉，且會隨年齡與持續暴露而逐漸惡化。」 確診多屬第三期 慢阻肺病依肺功能表現分為四期。多數患者出現明顯症狀(如慢性咳嗽、活動時呼吸困難)時，往往已進展至第三期，代表肺功能已顯著受損。林冰解釋，「慢阻肺病的病理變化屬於漸進性，即便接受治療，也只能部分改善症狀，無法完全恢復至正常狀態。」

國際標準診斷慢阻肺需要肺功能檢測，患者須進行吹氣測試，以評估氣道是否阻塞、換氣功能有否受影響。此外，電腦斷層掃描可見肺氣腫的典型影像變化，有助於確診並評估嚴重程度。 非吸煙者有風險 雖然吸煙為主要致病因素，但非吸煙者亦可能罹病。林冰指出，「長期暴露於空氣污染、生火煮食(如燃燒木材或動物糞便)所產生的有害物質，同樣會對氣道造成類似損傷。」

急性發作肺功能受損 慢阻肺病患者最須警惕的是急性發作，表現為咳嗽加劇、痰量增多、呼吸困難顯著惡化。常見誘因包括病毒感染(如傷風感冒)及環境因素(如空氣污染)。林冰解釋，「患者本身氣管已窄，黏膜腫脹再惡化，或吸入灰塵後痰液增多阻塞氣管，均可引發急性氣管炎。」 每次急性發作會對肺部造成不可逆的損傷，使肺功能在短時間內下降，通常需數周才能勉強恢復至發作前狀態。若一年內頻繁發作，將導致長期呼吸困難、體力透支，並顯著增加住院風險。

治療分3大類 治療方面，分為非藥物及藥物治療。林冰指，首要任務是戒煙，現有藥物可協助患者克服尼古丁依賴，提高戒煙成功率。藥物治療主要是吸入性藥物，分3大類：兩種放鬆氣管藥物及一種類固醇，但類固醇並非人人適用。新開發的吸入劑多為每日一次，有助於提升用藥遵從性，但須正確使用吸入裝置，否則影響藥效。 「約兩年前上市的霧化口服藥可減少慢性氣管炎急性發作頻率，但藥物較昂貴。」此外，生物製劑是近年新增的治療選項，適用於血中嗜酸性白血球數量較高(>0.3)的患者，可進一步減少急性發作並改善肺功能。