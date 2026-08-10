昂貴洗髮精都拯救不了脫髮？從腸道「微生態」出發 尋找養髮的真正答案

「腸胃是情緒器官」這句話相信已是老生常談，但原來腸胃與身體的連結遠遠不止於此，就連遠在頭頂的脫髮問題，亦可能與腸道有關！ 踏入30歲後，正是衝刺工作與家庭的黃金時期，但在奮力生活的同時，脫髮問題是否已在不知不覺間悄然而至呢？每每照鏡細心觀察，髮線好像又後退了一點、兩邊髮角漸漸増大，髮界線更是愈發分明！繼而恨下心來入手昂貴育洗髮精，從控油、育髮再到各種頭皮精華，以為愈昂貴愈有效。但幾個月過去，髮量依然有減無增，髮線更是愈來愈明顯。

其實，外用洗護產品主要作用於頭皮表層，使用後可能有即時的清爽感，但不少脫髮問題未必只源於頭皮表面，更可能與毛囊免疫環境有所關係，而毛囊是否健康，關鍵就藏於腸道！

遠在腹部的腸道 如何影響頭頂的頭髮？ 其實腸道不單單是情緒器官，更是人體最大的免疫器官，約有7成免疫細胞集中於此，而體內免疫系統的平衡，與毛囊的健康及生長週期有著密切聯繫。腸道微生態與免疫系統之間存在密切互動。當腸道微生態平衡時，有助支持正常的免疫調節功能；而當腸道微生態失衡時，則可能影響免疫系統的穩定狀態，並與慢性發炎反應有關。由於毛囊健康與免疫平衡息息相關，當身體長期處於發炎狀態或免疫環境失衡時，毛囊的生長環境及穩定性亦可能受到影響。

大部分都市人工作忙碌、生活壓力大，身體長期處於高壓應戰狀態，自然容易令腸道菌群失衡，引發體內發炎反應。若腸道微生態未建立好，毛囊如同種在脆弱的土壤裡，頭髮自然難以強韌生長。所以必須透過穩定免疫狀態，才能改善毛囊環境。就像栽種植物，唯有土壤養分充足，根部扎得穩，枝葉才能茁壯成長。

精準調理「腸 – 免疫 – 毛囊軸」 才可根部扎穩 有見及此，香港著名大學醫學院科研團隊研發出G-NiiB微生態髮芯配方HQP08，以養護腸道為出發點，突破傳統單一補充維生素或外用產品的局限。配方採用精準活性益生菌與益生元組合，內含香港著名大學醫學院研發的綜合益生菌（包括兩種特選長雙歧桿菌），每包含高達六十億菌落數，並搭配低聚果糖FOS、低聚半乳糖GOS與南瓜籽油粉等。 為應對益生菌在到達腸胃前就被胃酸破壞的問題，G-NiiB的天然活益菌採用義大利專利微膠囊鎖活菌技術，讓益生菌存活率提升2.5倍，定殖量高達五倍，確保活益菌順利抵達腸道定殖 ; 且具備耐溫常溫保存特性，方便隨身攜帶服用。

當腸道生態恢復正常，體內免疫系統隨之穩定，毛囊便能免受免疫壓力影響，頭髮即可維持穩定。臨床研究證實此配方安全有效，超過80%的中度及嚴重脫髮人士，在持續服用8星期後有明顯改善，過半數更改善至無跡象程度。配方無麩質、非基因改造、無防腐劑，2歲以上幼兒、孕婦及哺乳期婦女亦適用。