維特健靈門市肝臟健康影像掃描服務 30秒評估肝臟脂肪

肝臟太過肥胖，積聚過多脂肪，問題並不單止累及肝臟，也可能伴隨其他代謝問題。為方便關注自身健康人士，維特健靈於門市推出「肝臟健康影像掃描服務」，透過FattaLab®技術評估肝臟有否肥胖情況，專業快捷，可以在體檢或求醫之前作為參考。
肥肝常伴隨代謝問題
據刊於《美國醫學會雜誌》(JAMA)的文獻指出，超過90%肥肝人士同時符合至少一項代謝異常條件，而肥肝人士亦較常伴隨血醣、血管垃圾、壓指數及尿酸水平等代謝相關指標變化。因此肥肝或是反映身體健康狀況的線索。由於肥肝並無徵狀，也不會出現痛感，關注健康人士應定期接受肝臟檢查方為上策。
30秒快速評估
維特健靈於尖沙咀海港城門市推出「肝臟健康影像掃描服務」，採用FattaLab®肝臟健康掃描設備。該設備由香港著名大學研發，並獲美國食品藥物管理局(FDA)註冊許可。FattaLab®為非侵入性超聲波技術，毋須抽血或注射，透過AIFF智能演算法，直接量化肝脂水平，並自動完成肝臟定位及質量控制，提供更客觀及標準化的肝臟脂肪含量評估結果，一般情況下只需約30秒即可完成肝臟脂肪含量(MAP值)評估。維特健靈健康顧問會為接受評估人士講解肝臟情況，可作為參考。
限時免費體驗
即日起至2026年8月31日，全新維特健靈客戶只須於網上登記，即可免費體驗「肝臟健康影像掃描服務」(建議零售價：港幣1,800元)。完成服務後，可獲得「皇牌五高系列產品」10粒體驗裝(自選一款)。名額有限，先到先得。