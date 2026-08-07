維特健靈門市肝臟健康影像掃描服務 30秒評估肝臟脂肪

維特健靈門市肝臟健康影像掃描服務 30秒評估脂肪肝

肝臟太過肥胖，積聚過多脂肪，問題並不單止累及肝臟，也可能伴隨其他代謝問題。為方便關注自身健康人士，維特健靈於門市推出「肝臟健康影像掃描服務」，透過FattaLab®技術評估肝臟有否肥胖情況，專業快捷，可以在體檢或求醫之前作為參考。

肥肝常伴隨代謝問題 據刊於《美國醫學會雜誌》(JAMA)的文獻指出，超過90%肥肝人士同時符合至少一項代謝異常條件，而肥肝人士亦較常伴隨血醣、血管垃圾、壓指數及尿酸水平等代謝相關指標變化。因此肥肝或是反映身體健康狀況的線索。由於肥肝並無徵狀，也不會出現痛感，關注健康人士應定期接受肝臟檢查方為上策。