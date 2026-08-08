浙江女被流浪狗舔腳趾　患甲溝炎高風險急打瘋狗症疫苗

被狗舔到一定要打狂犬病（瘋狗症）疫苗嗎？醫生提醒，關鍵不在「有沒有被咬」，而是皮膚是否完整。浙江省人民醫院近日接獲一名女子求診，她只是遭流浪狗舔到腳趾，檢查後卻被判定為「三級暴露」，需要接種狂犬病疫苗及注射狂犬病免疫球蛋白。
局部皮膚已經破損
據《長城網》報道，浙江省人民醫院急診醫學科醫生介紹，女子日前與丈夫在公園散步，休息時突然發現一隻流浪狗舔她的腳。由於擔心感染狂犬病，她隨後前往醫院犬傷門診求助。醫生檢查發現，她遭舔的腳趾正患有甲溝炎，局部皮膚已經破損，擦拭傷口時還明顯感到疼痛。
醫生表示，依照《狂犬病暴露預防處置工作規範（2023年版）》，完整皮膚遭動物舔舐屬於「一級暴露」，一般清潔即可；若遭輕咬、抓傷或擦傷，屬「二級暴露」，需處理傷口並接種疫苗；一旦出現穿透性咬抓傷、破損皮膚遭舔舐，或眼睛、口腔等黏膜接觸動物唾液，則屬「三級暴露」，除接種疫苗外，還需使用狂犬病被動免疫製劑。
致死率接近100%
醫生提醒，民眾若不確定皮膚是否有細微傷口，不要自行判斷。尤其夏季天氣炎熱，動物可能較容易出現躁動或攻擊行為，與陌生犬貓接觸時應保持距離。
據悉，狂犬病是一種急性傳染病，致死率接近100%，但暴露後及時接受規範處置可有效降低風險。若遭犬貓咬傷、抓傷或舔舐傷口，建議儘速前往醫療院所，由專業人員評估是否需要接種疫苗。
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