浙江女被流浪狗舔腳趾　患甲溝炎高風險急打瘋狗症疫苗

被狗舔到一定要打狂犬病（瘋狗症）疫苗嗎？醫生提醒，關鍵不在「有沒有被咬」，而是皮膚是否完整。浙江省人民醫院近日接獲一名女子求診，她只是遭流浪狗舔到腳趾，檢查後卻被判定為「三級暴露」，需要接種狂犬病疫苗及注射狂犬病免疫球蛋白。

局部皮膚已經破損

據《長城網》報道，浙江省人民醫院急診醫學科醫生介紹，女子日前與丈夫在公園散步，休息時突然發現一隻流浪狗舔她的腳。由於擔心感染狂犬病，她隨後前往醫院犬傷門診求助。醫生檢查發現，她遭舔的腳趾正患有甲溝炎，局部皮膚已經破損，擦拭傷口時還明顯感到疼痛。