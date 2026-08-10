熱衰竭｜全身無力服藥無效？小心將熱衰竭誤當感冒 醫生教3招自救避免延誤就醫

在夏日出現的倦怠感，有可能會帶來致命的結果。有醫生分享一宗案例指，一名男子感到全身無力和疲倦，一直以為自己是感冒。可是求醫後卻發現是熱衰竭所帶來的症狀，甚至可能會惡為熱中暑，險些送命。醫生指出，有3大方法有助分辨到底症狀是感冒還是熱衰竭所致。

熱衰竭｜全身無力服藥無效？ 將熱衰竭誤當感冒 腎臟專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，該名男子滿臉疲態地求醫，表示自己可能「吹冷氣吹到感冒」，而且已經不舒服好幾天，一直全身無力、頭昏眼花及食慾不振，即使服藥後亦無法痊癒。然而，醫生為他量測體溫與血壓後，卻發現體溫偏高、皮膚微乾、脈搏急促，身上幾乎沒有汗水，洪醫生強調，這完全不是感冒的典型表現，而是身體散熱機制已瀕臨失靈的熱衰竭警號。

熱衰竭｜3招分辨感冒定熱衰竭 更令人擔憂的是，因為未能及時補充水分與降溫，他已出現脫水引發的急性腎損傷。洪醫生表示，像這樣將熱衰竭誤認為感冒的情況，在夏季門診中並不少見，若未及時處理，熱衰竭可能在短時間內惡化為致死率高達50%的熱中暑。不過，其實恢可以透過以下3個關鍵特徵，快速區分感冒與熱衰竭： 1. 流汗與皮膚狀態 感冒：發燒時常伴隨畏寒與發抖，退燒過程中會正常排汗。

熱衰竭：初期通常會大量流汗、皮膚濕冷；但若持續惡化，身體因脫水而喪失調節能力，皮膚反而會轉為乾燥、發熱且不再出汗。

2. 伴隨症狀 感冒：症狀集中於上呼吸道，常見咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、全身痠痛。

熱衰竭：表現為全身性反應，包括頭暈、噁心、肌肉抽筋、心跳過速，且通常不伴隨呼吸道症狀。 3. 發病背景與對退燒的反應 感冒：病毒感染所致，病程與環境溫度無關。若接觸過感冒者、或體溫持續偏高，需靠免疫力或藥物緩解。

熱衰竭：多發生於高溫、悶熱或陽光直射的環境後。只要及時移至陰涼處、補充水分與電解質，症狀往往能迅速緩解。