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出版：2026-Aug-10 07:00
更新：2026-Aug-10 07:00

熱衰竭｜全身無力服藥無效？小心將熱衰竭誤當感冒 醫生教3招自救避免延誤就醫

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在夏日出現的倦怠感，有可能會帶來致命的結果。有醫生分享一宗案例指，一名男子感到全身無力和疲倦，一直以為自己是感冒。可是求醫後卻發現是熱衰竭所帶來的症狀，甚至可能會惡為熱中暑，險些送命。醫生指出，有3大方法有助分辨到底症狀是感冒還是熱衰竭所致。

熱衰竭｜全身無力服藥無效？ 將熱衰竭誤當感冒

腎臟專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，該名男子滿臉疲態地求醫，表示自己可能「吹冷氣吹到感冒」，而且已經不舒服好幾天，一直全身無力、頭昏眼花及食慾不振，即使服藥後亦無法痊癒。然而，醫生為他量測體溫與血壓後，卻發現體溫偏高、皮膚微乾、脈搏急促，身上幾乎沒有汗水，洪醫生強調，這完全不是感冒的典型表現，而是身體散熱機制已瀕臨失靈的熱衰竭警號。

夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖）

熱衰竭｜3招分辨感冒定熱衰竭

更令人擔憂的是，因為未能及時補充水分與降溫，他已出現脫水引發的急性腎損傷。洪醫生表示，像這樣將熱衰竭誤認為感冒的情況，在夏季門診中並不少見，若未及時處理，熱衰竭可能在短時間內惡化為致死率高達50%的熱中暑。不過，其實恢可以透過以下3個關鍵特徵，快速區分感冒與熱衰竭：

1. 流汗與皮膚狀態

  • 感冒：發燒時常伴隨畏寒與發抖，退燒過程中會正常排汗。

  • 熱衰竭：初期通常會大量流汗、皮膚濕冷；但若持續惡化，身體因脫水而喪失調節能力，皮膚反而會轉為乾燥、發熱且不再出汗。

2. 伴隨症狀

  • 感冒：症狀集中於上呼吸道，常見咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、全身痠痛。

  • 熱衰竭：表現為全身性反應，包括頭暈、噁心、肌肉抽筋、心跳過速，且通常不伴隨呼吸道症狀。

3. 發病背景與對退燒的反應

  • 感冒：病毒感染所致，病程與環境溫度無關。若接觸過感冒者、或體溫持續偏高，需靠免疫力或藥物緩解。

  • 熱衰竭：多發生於高溫、悶熱或陽光直射的環境後。只要及時移至陰涼處、補充水分與電解質，症狀往往能迅速緩解。

中暑熱衰竭分別｜原因/症狀/處理/預防方法（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜熱衰竭/中暑原因（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜熱衰竭症狀（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜中暑症狀（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜中暑處理（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜中暑處理（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜如何預防中暑？（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜如何預防中暑？（am730製圖）

熱衰竭｜3招自救

洪醫生提醒，若在炎熱天氣下感到異常疲倦或頭暈，請先別急著服用感冒藥。建議依循以下步驟：

  1. 迅速移至陰涼通風處，鬆開過緊的衣物。

  2. 適度補充水分與電解質(如稀釋的運動飲料)，避免短時間內大量飲用冰水。

  3. 以濕毛巾擦拭頸部、腋下與腹股溝等大血管經過的部位，協助體表散熱。

夏季養生不僅要防曬，更需注意水分補充與環境通風。若自身或身邊的人出現極度疲勞、持續嘔吐或皮膚乾熱無汗等情況，請務必立即就醫，避免熱衰竭演變為危及生命的熱中暑。

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