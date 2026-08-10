擺脫口臭｜天氣熱口氣大！食薄荷糖、日日刷牙都無用？忽視5大身體警號恐演變重症

夏日炎炎不只有令人掩鼻的汗味，口氣味道也會加劇。有醫生指出，當氣溫升高，很多人就開始會被口臭困擾，而這個問題就算是每天勤刷牙或吃薄荷糖都可能難以解決。醫生指出，有４大方法有助改善口臭及口氣問題。

擺脫口臭｜為甚麼夏天口臭特別容易加重？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，有一名40多歲的男性患者略顯尷尬地走進診間，表示妻子最近頻繁提醒他「不要靠太近說話」，因為每次開口都有異味。患者表示自己每天規律刷牙、無蛀牙，因此懷疑問題是否出在腸胃。黃醫生說明，多數口臭的根源，其實不在胃，而在口腔本身。

每到夏季，因口臭困擾就診的人數確實會增加。主要原因在於，天氣炎熱導致水分流失加快，若未及時補充水分，加上長時間處於冷氣環境，口腔唾液分泌量會明顯下降。