擺脫口臭｜天氣熱口氣大！食薄荷糖、日日刷牙都無用？忽視5大身體警號恐演變重症

夏日炎炎不只有令人掩鼻的汗味，口氣味道也會加劇。有醫生指出，當氣溫升高，很多人就開始會被口臭困擾，而這個問題就算是每天勤刷牙或吃薄荷糖都可能難以解決。醫生指出，有４大方法有助改善口臭及口氣問題。
擺脫口臭｜為甚麼夏天口臭特別容易加重？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，有一名40多歲的男性患者略顯尷尬地走進診間，表示妻子最近頻繁提醒他「不要靠太近說話」，因為每次開口都有異味。患者表示自己每天規律刷牙、無蛀牙，因此懷疑問題是否出在腸胃。黃醫生說明，多數口臭的根源，其實不在胃，而在口腔本身。
每到夏季，因口臭困擾就診的人數確實會增加。主要原因在於，天氣炎熱導致水分流失加快，若未及時補充水分，加上長時間處於冷氣環境，口腔唾液分泌量會明顯下降。
唾液是口腔最重要的自清機制，具有沖洗食物殘渣、抑制細菌繁殖及中和異味的功能。當唾液流率降低，口腔環境趨於乾燥，厭氧菌便會大量孳生，分解食物殘渣中的蛋白質，產生揮發性硫化物，其氣味類似腐壞蛋類，即為多數口臭的直接來源。
擺脫口臭｜5招徹底改善夏季口氣問題
黃醫生指，不少人察覺口氣不佳時，會選擇口氣清新噴霧、薄荷糖或漱口水作為即時解決方案。然而，這些產品多數僅能暫時遮蓋氣味，並未處理根本原因。部分含酒精成分的漱口水甚至可能加劇口腔乾燥，反而不利於長期改善。基礎口腔清潔是改善口臭最直接且有效的方法，建議確實執行以下步驟：
每日至少刷牙兩次，每次不少於兩分鐘。
每日使用牙線或牙縫刷。
定期清潔舌苔，尤其是舌背後方。
小量多次補充清水。
每半年至一年接受牙科專業洗牙，清除牙結石，降低牙周病風險。
根據牙科文獻，約80%至90%的口臭案例源自口腔問題，而非腸胃或其他內臟疾病。
擺脫口臭｜5大身體警號恐演變重症
若確實執行上述口腔清潔措施 2至4周後口臭仍未改善，或同時出現以下任何1種情況，建議尋求牙科或耳鼻喉科專業評估：
牙齦反覆出血
牙齒鬆動
口腔潰瘍超過兩周未癒合
吞嚥困難
不明原因體重減輕
這些症狀可能與牙周病、扁桃腺結石、鼻竇炎、胃食道逆流或糖尿病等全身性疾病有關，需進一步檢查。夏季高溫使人容易口乾舌燥，口氣問題也隨之浮現。與其用薄荷糖或漱口水暫時遮掩，不如從補充足夠水分與確實清潔口腔做起。若異味持續存在，請別忽視這個身體可能正在發出的警號。