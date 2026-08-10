看太多reels影響心理健康？ 醫生親解導致專注力下降的原因 3招建立健康使用模式

現代人個個都機不離手，有精神科醫生更指出，不少患者也認為自己出現專注力下降、容易分心、難以靜下來等問題，而當中大部分人也有長時間觀看短片如reels及shorts等。

短片上癮原因：注意力被迫「快速切換」 由於短片內容通常主題跳躍極快，幾秒內已經可以獲得大量資訊，當每條短片也是全新刺激時，大腦也會長期處於被動接收及不斷切換注意力的狀態，久而久之就可能出現以下症狀： 難以長時間專注於單一任務

工作或學習時頻繁分心

需要不斷刺激才感到「正常」

雖然觀看影片對我們的心理健康造成影響，但蕭宏展指，並不需要完全戒掉短片，而應建立一個健康的使用模式。 健康睇片調整方法一：設定使用界線 應訂立看短片時間，如每日30至60分鐘，避免自己陷入無意識地長時間滑動。亦可使用電話中的「螢幕使用時間」功能協助管理。 健康睇片調整方法二：增加慢節奏活動 刻意讓大腦重新適應較低刺激的活動，如閱讀書本、觀看長影片或紀錄片及閱讀深度文章等，重建專注力耐力。 健康睇片調整方法三：練習「單一任務」