看太多reels影響心理健康？ 醫生親解導致專注力下降的原因 3招建立健康使用模式

現代人個個都機不離手，有精神科醫生更指出，不少患者也認為自己出現專注力下降、容易分心、難以靜下來等問題，而當中大部分人也有長時間觀看短片如reels及shorts等。
精神科專科醫生蕭宏展在網誌上分享，長時間觀看短片有機會影響心理健康，而且其造成的影響一直被大眾低估。他解釋，看短片會上癮的原因，其實與大腦的獎勵系統有關。
短片上癮原因：即時滿足機制
蕭宏展解釋，時下的短片的設計通常具備這些特點，包括幾秒內出現高潮或笑點、高密度視覺與聲音刺激及不斷滑動即可獲得新內容，會令大腦快速釋放多巴胺，產生愉悅感，長期下去會令大腦逐漸習慣，高頻率、低成本的快感來源，並抗拒需要時間投入的活動。
短片上癮原因：注意力被迫「快速切換」
由於短片內容通常主題跳躍極快，幾秒內已經可以獲得大量資訊，當每條短片也是全新刺激時，大腦也會長期處於被動接收及不斷切換注意力的狀態，久而久之就可能出現以下症狀：
難以長時間專注於單一任務
工作或學習時頻繁分心
需要不斷刺激才感到「正常」
雖然觀看影片對我們的心理健康造成影響，但蕭宏展指，並不需要完全戒掉短片，而應建立一個健康的使用模式。
健康睇片調整方法一：設定使用界線
應訂立看短片時間，如每日30至60分鐘，避免自己陷入無意識地長時間滑動。亦可使用電話中的「螢幕使用時間」功能協助管理。
健康睇片調整方法二：增加慢節奏活動
刻意讓大腦重新適應較低刺激的活動，如閱讀書本、觀看長影片或紀錄片及閱讀深度文章等，重建專注力耐力。
健康睇片調整方法三：練習「單一任務」
大家可嘗試在日常生活中刻意訓練，如吃飯時不看電話、排隊時觀察周圍環境及專注完成一件事情等，讓大腦重新習慣「不被持續刺激」。