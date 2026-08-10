唔係你抗壓能力差！研究：人類大腦可能跟不上現代生活步伐

每天碌手機睇FB或IG，總覺得怎麼努力也追不上別人，面對的壓力也愈來愈大？有研究就提出新假說，認為可能不只是個人抗壓能力的問題，而是人類大腦還來不及適應現代生活，長期處於高壓競爭環境，於是更容易累積焦慮、過勞與孤獨感。

抗壓能力｜長期維持戒備狀態

該項研究由新加坡科技設計大學和詹姆斯庫克大學新加坡分校的團隊共同完成，他們提出「演化不匹配」(evolutionary mismatch)假說，認為人類的大腦歷經數十萬年的演化，原本是為小型部落生活而設計，卻突然進入資訊爆炸、全天候連線的數碼社會，導致適應速度遠遠跟不上環境變化。

團隊分析指出，人類祖先一生接觸的可能只有幾十名熟人，平日也只需要因應眼前看得見的威脅，但現代則可能每天透過社交平台，與數百、數千甚至數百萬人比較外貌、收入、成就和生活，由原本偶爾出現的競爭，變成全天候不間斷的刺激，讓大腦長時間維持警戒狀態。