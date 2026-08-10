「眼睛曬傷」症狀常延後數小時發作 醫生揭示常見警號與夏季護眼重點

陽光猛烈，大眾若在高溫天氣下活動，或於雪地、海邊活動時應佩戴太陽眼鏡，留意光害性角膜炎。

時值8月，陽光猛烈，除了中暑、熱衰竭等熱傷害外，眼睛也可能因長時間暴曬而出現俗稱「眼睛曬傷」的光害性角膜炎，而雪盲症即為其中一種常見情況。中華民國黃斑部醫學會理事長、林口長庚醫院眼科部部長黃奕修提醒，若角膜上皮持續破損卻未妥善處理，可能增加細菌感染風險，進一步形成角膜潰瘍，嚴重時甚至需住院治療。

黃奕修醫生表示，光害性角膜炎是角膜上皮層細胞受到紫外線傷害後產生的急性發炎反應，由於角膜上皮層細胞受損後，往往需經數小時才開始脫落，因此患者通常不是暴曬當下就感到不適，而是在晚上甚至半夜才開始出現相關症狀，容易誤以為與白天暴曬無關。若長時間在烈日下工作，或於海邊、雪地等紫外線反射較強的環境活動，都可能增加光害性角膜炎風險。

黃奕修醫生指出，角膜是眼睛最主要的屈光介面，一旦角膜上皮層破損或變得不平整，光線進入眼內時便容易散射，因此光害性角膜炎患者除了劇烈疼痛外，也常出現畏光、眩光、視線霧化及流眼淚等症狀，其中又以疼痛最為明顯。他表示，多數健康人士就醫後經適當休息，角膜上皮層約一周內可逐漸修復，但若紫外線傷害程度較重，或曾有角膜受傷、本身患有乾眼症，導致角膜上皮修復能力較差者，不適症狀也可能持續較久。

若已出現疑似光害性角膜炎症狀，黃奕修醫生建議，可先讓眼睛保持閉合，必要時也可用膠帶輕貼眼皮，減少角膜反覆摩擦及空氣刺激，幫助角膜表皮修復，也有部分患者熱敷後可能感到較舒服。不過，若相關症狀已影響生活功能，尤其出現劇烈疼痛，仍應盡快就醫，由醫生評估是否需搭配藥物或佩戴治療型隱形眼鏡保護角膜；若角膜表皮持續破損卻未妥善治療，細菌便可能趁機感染，進一步形成角膜潰瘍，嚴重時可能需要住院接受密集點藥治療。

黃斑部病變、白內障屬不同光傷害 乾眼族更要留意

不過黃奕修醫生指出，光害性角膜炎主要是角膜上皮層受損，與黃斑部病變及白內障並沒有直接因果關係。不過，若長時間暴露於強烈紫外線下，例如直視太陽或日蝕，或在海邊、雪地等反射強烈環境缺乏防護，仍可能因光線穿透眼球而傷害黃斑部，甚至造成暫時性視力受損，而長期累積紫外線暴曬，也可能增加白內障發生風險。

夏季護眼把握 2 重點 醫：孩童也可戴太陽眼鏡

隨著高溫與烈日持續，黃奕修醫生建議，在紫外線較強時段外出時，應佩戴太陽帽及具有紫外線防護功能的深色太陽眼鏡，其中兒童同樣可佩戴太陽眼鏡，降低紫外線對眼睛的傷害。至於人工淚液，則較適合經醫生評估後的乾眼症患者及成人使用，孩童由於淚液分泌功能通常較佳，通常沒有額外補充的必要。