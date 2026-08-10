唱歌助紓壓？研究揭壓力荷爾蒙降 推測對免疫功能、大腦健康有潛在益處

在浴室高歌一曲、塞車時一個人大聲唱歌，心情似乎也變得比較好，這種感覺其實不只是心理作用！澳洲維多利亞大學生物醫學Kathleen Mikkelsen講師日前透過外媒The Conversation指出，愈來愈多研究觀察到，人們在唱歌後，壓力荷爾蒙皮質醇濃度有所下降，推測與副交感神經、免疫功能和大腦健康都有潛在益處，無論與他人一起歡唱，或是獨自一人享受，都觀察到相似的作用。

研究：唱歌後皮質醇濃度降 專家解析副交感神經機制 Mikkelsen講師表示，先前有多項研究比較受試者唱歌前後的唾液樣本，一致觀察到，不論是獨唱或參與合唱團，唱歌後皮質醇濃度有所下降。她說明，從生物力學的角度來看，唱歌需要長時間有意識地控制呼吸，類似能刺激迷走神經的瑜伽調息法(pranayamic breathing)。 迷走神經從腦幹一路延伸至腹部，是副交感神經系統的主要神經路徑。而副交感神經與降低心率、血壓和促進消化有關，也是身體的「休息與消化(rest and digest)」系統；相較之下，交感神經則會在壓力環境下，產生「戰或逃(fight or flight)」反應。

也有研究曾指出，緩慢呼吸和延長吐氣時間，可刺激迷走神經，使身體逐漸脫離壓力狀態，進入較平靜放鬆的模式。Mikkelsen講師指出，一個人在車上或在浴室大聲唱歌，同樣可能獲得類似的益處。 唱歌後心情愉悅與內分泌有關？研究觀察疼痛耐受度、心情變化 唱歌也可能促使人體分泌內啡肽(endorphin)。Mikkelsen講師說明，內啡肽是人體天然的止痛物質，也與愉悅感有關。有研究透過「疼痛耐受度測試」間接觀察人體內啡肽的變化，研究團隊推測，若活動後疼痛耐受度提高，可能代表體內釋放了更多內啡肽。結果發現，主動參與唱歌、跳舞或打鼓等音樂活動後，觀察到受試者的疼痛耐受度有所提高，但被動聆聽音樂則沒有相同效果。

針對唱歌與催產素(oxytocin)分泌的研究，結果則較不一致。有些研究發現，參與團體合唱後，受試者體內的催產素濃度增加；也有研究發現反而下降，另有研究認為，目前證據仍不足，唱歌與催產素的關聯，可能還取決於環境是否輕鬆、彼此是否熟悉等因素影響。儘管如此，多項研究均發現，人們在一起唱歌後，普遍都會感到心情改善，彼此之間的距離也會拉近，背後的生理機制則待進一步釐清。

唱歌後皮質醇濃度降 小型研究揭對免疫系統有潛在助益 Mikkelsen講師提到，部分研究也開始發現唱歌可能對免疫系統帶來影響。一項針對癌症患者及照顧者的小型研究發現，參與唱歌活動後，受試者不僅情緒改善、皮質醇濃度下降，唾液中的細胞激素(cytokines)濃度也有所增加。 她解釋，細胞激素參與免疫系統的運作，與發炎反應調節有關。皮質醇濃度長期過高，可能會導致免疫功能受抑制，因此研究推測，唱歌後皮質醇濃度若有下降，也可能對免疫功能產生正向影響。不過，研究作者也強調，目前研究仍屬初步階段，未來仍需更多大型研究提供證據支持。