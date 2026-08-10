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出版：2026-Aug-10 15:30
更新：2026-Aug-10 15:30

護肝｜營養補充品愈補愈傷肝 研究揭這種維他命食太多可致肝衰竭

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護肝｜營養補充品愈補愈傷肝 研究揭這種維他命食太多可致肝衰竭

護肝｜營養補充品愈補愈傷肝 研究揭這種維他命食太多可致肝衰竭

近年不少人為了身體更健康，紛紛加入食營養補充品的行列，不過有研究發現，因營養補充品造成肝臟傷害的案例明顯上升，而高劑量的維他命A更被指名，長期過量補充可導致肝臟纖維化、肝硬化，嚴重甚至肝衰竭，需要接受肝臟移植。

護肝｜營養補充品致肝衰竭增8倍

該篇研究發表於《Liver Transplantation》，發現在1995年至2020年間，與營養補充品相關的肝衰竭案例增加了8倍。美國肝臟專家James Park指，不建議市民自行服用標榜「肝臟排毒(Liver Detox)」或「肝臟清潔(Liver Cleanse)」的產品，強調肝臟是人體重要的代謝與解毒器官，不需要透過額外的營養補充品排毒，更可能會增加肝臟負擔。

另外，多位肝臟權威人士也指出，高劑量的維他命A是已知對肝臟造成損害的原因，如果未來身體沒有缺少維他命A，過量補充後可能會沉積在肝臟，引起脂肪肝甚至發炎。

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護肝｜每日應攝取多少維他命A

根據美國食品藥物管理局(FDA)指引，成年人每日攝取維他命A不應超過10,000IU，而一般人其實每日由食物中攝取約3,000IU就已足夠。

富含豐富維他命A的食物：

  • 豬肝

  • 雞肝

  • 魚肝油

  • 鯖魚

  • 三文魚

  • 蛋黃

  • 全脂牛奶

  • 芝士

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