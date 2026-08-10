肥胖摧心血管 減肥過急反傷心

本港過半成年人屬超重或肥胖。減肥擺脫的沉重磅數，其實不只是為了外表，更是為減輕心血管系統的負擔。而減肥原是為了健康，但若採用極端方法或陷入「減了又肥、肥了又減」的惡性循環，隨時弄巧反拙，禍及心臟。 心臟科專科醫生黎偉強指出，「肥胖的脂肪組織會持續分泌發炎因子，破壞血管內壁功能，長遠引發血管收窄、粥樣硬化。極速減肥會導致肌肉流失，甚至削弱心臟功能。應循序漸進減重，切勿『貪快』而採用極端方法。」 BMI港人標準

據世界衛生組織標準，BMI(體重指數)25屬正常，超過25便不正常。黎偉強指出，「由於亞洲人及香港人脂肪較多、肌肉較少，BMI指標應更嚴格，正常應該要小於23，23至25就已經是超重，如果大過25就肥胖了」。 早期無症狀 除了影響血管，多餘脂肪亦會直接增加高膽固醇、高血壓、糖尿病、睡眠窒息症等風險，進一步加重心臟負荷。不過，黎偉強指出，不少肥胖患者初期完全沒有症狀，可能只是BMI高了。「很多病人來到心臟科時，通常已發現血壓高、膽固醇高或有糖尿病。年紀漸長後做身體檢查，例如電腦掃描，會發現心臟血管開始鈣化，這些其實代表心臟開始有早期問題出現。」

極速減肥致肌肉流失 坊間流行的極端減肥法，如斷食或生酮飲食，同樣暗藏心血管風險。黎偉強解釋，「極速減肥一般都是吸收少、消耗大，即透過少吃東西和多做運動來達致。所以早期會導致身體乏力或心情不好；若減肥太快，不只引致脂肪流失，亦會令肌肉流失，極端情況下甚至削弱心臟肌肉力量。」 至於近年大熱的生酮飲食，他並不贊同。「生酮飲食屬極速減肥的一種，除可能導致營養不良，更會增添低密度脂蛋白膽固醇(『壞』膽固醇)，堵塞動脈，增加心臟疾病風險。此外，亦會增加尿酸及膽結石風險，對腎臟造成負擔。」

新藥減重護心兼顧 黎偉強表示指，大部分減肥藥都不建議，但較新的減肥藥多數是注射形式，它不只是為了減重，更可幫助心臟和腎臟，能減低發炎因子、加強心臟內壁功能，並減低心血管和中風風險。即是近年備受關注的GLP-1受體激動劑(俗稱減肥針)，最初為糖尿病而設，現已證實對心血管有直接保護作用。 「不過，此類藥物並非人人合用，一般建議BMI大於30，或BMI大於27且已有心血管疾病的病人使用。對於BMI僅23至24而沒有糖尿病人士，不建議用藥。」