防曬｜太陽暴曬皮膚易黑易老化？營養師教食6種食物養出白皮水光肌

香港近日受到強颱風「白海豚」影響，導致出現破紀錄高溫。不但氣溫酷熱，外出時也要直接暴曬在烈日下，令皮膚曬傷的風險增加。陽光下暴曬不但會令皮膚變黑，更有可能會令皮膚老化。營養師指出，若攝入6種食物關鍵營養素，有助改善膚色，並有養出白皮水光肌等的功效。

防曬｜太陽暴曬皮膚易黑易老化？ 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，在追求肌膚透亮與光澤的過程中，多數人將焦點集中於外用保養品，卻忽略了每日飲食對皮膚狀態的深遠影響。肌膚的健康表現，實質上反映的是體內營養狀態與抗氧化防禦系統的綜合結果。 防曬｜6種食物養出白皮水光肌 皮膚的健康與老化速度，與體內氧化壓力及膠原蛋白代謝密切相關。紫外線照射、環境污染及生活壓力會誘發自由基生成，加速皮膚細胞損傷與色素沉著。當飲食中具備足夠的抗氧化營養素、優質蛋白質與植化素時，身體便具備較佳的修復能力，能減少黑色素形成、維持膠原蛋白結構完整，使肌膚呈現自然光澤。她推介以下6種關鍵營養素及其作用：

1. 維他命E 維他命E為脂溶性抗氧化劑，有助於維持肌膚彈性與保濕能力

主要食物來源包括植物油、牛油果、堅果及南瓜。 2. 維他命B3(煙鹼醯胺) 維他命B3參與皮膚屏障功能的維持，亦與黑色素傳遞機制有關。

研究指出，適量攝取有助於改善膚色均勻度。

可從豆製品、雞肉及肝臟中獲得。 3. 優質蛋白質 膠原蛋白與角蛋白的合成需要充足的胺基酸作為原料。

建議來源包括魚類、蝦子、蜆、雞蛋及黑豆。 4. 維他命A 維他命A對維持表皮屏障功能至關重要。

紅蘿蔔、菠菜、番茄及南瓜為良好來源。 5. 維他命C 維他命C為膠原蛋白羥化反應的關鍵輔助因子，同時具備水溶性抗氧化能力

含量豐富的食物包括番石榴、奇異果、甜椒及西蘭花。 6. 植化素 茶多酚：具抗氧化特性，有助於減輕紫外線引起的氧化傷害，綠茶為主要來源。

花青素：存在於藍莓、黑莓、提子、士多啤梨及紅石榴中，具有清除自由基的潛在效益，有助維持肌膚健康。

穀胱甘肽：為人體重要的內源性抗氧化物質，可經由攝取椰菜、白蘿蔔、蘆筍等十字花科蔬菜獲得。

營養師高敏敏亦指出，可以選擇富含抗氧化營養素的食物如番茄、西瓜、莓果、三文魚、黃豆製品、堅果等，有助降低紫外線帶來的氧化傷害。