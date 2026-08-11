食完刨冰會頭痛肚痛？偏頭痛糖尿病要慎吃 醫生教4招食刨冰降溫又安全！

在炎熱的夏季間，總會令人想吃刨冰讓身體瞬間清涼！不過，有醫生指出，不少患者會表示自己吃刨冰後會出現頭痛或肚痛等症狀，他拆解醫學原因，並提醒若常常有偏頭痛，或糖尿病患恢要慎吃。醫生指出，有4大方法吃刨冰有助降低體溫，又能安全地食用。

重症科醫生黃軒在其 facebook專頁 上分享指，有些患者表示自己每次吃刨冰咳嗽及胸口悶，並擔心「冰把肺凍壞」，另外，亦有患者表示自己吃刨冰後就需要如廁，並懷疑自己的腸胃太虛。黃醫生解釋，事實上，問題的核心往往不在於「冰」本身，而在於身體對冷刺激的個別反應差異。以下族群對冷刺激較為敏感，食用冰品後可能出現不適：

需要留意的並非冰品的溫度，而是其所含的糖分與熱量，可能導致血糖快速上升。

食完刨冰會頭痛肚痛？

黃醫生指，進食冰品後出現短暫性額頭劇痛，即俗稱的「冰淇淋頭痛」或「大腦凍結」，正式醫學名稱為冷刺激性頭痛。其機制為冰冷刺激上顎，引起血管與神經的短暫反應，通常在數分鐘內自行緩解，屬於良性現象。

另外，夏季高溫下，若冰品的製作、保存或運輸過程未能維持適當的低溫環境，或使用受污染的冰塊與水源，可能增加急性腸胃炎或食物中毒的風險。選擇衛生條件良好的店家，是降低此類風險的重要步驟。

醫生教4招食刨冰降溫又安全！