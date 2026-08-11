食完刨冰會頭痛肚痛？偏頭痛糖尿病要慎吃 醫生教4招食刨冰降溫又安全！

在炎熱的夏季間，總會令人想吃刨冰讓身體瞬間清涼！不過，有醫生指出，不少患者會表示自己吃刨冰後會出現頭痛或肚痛等症狀，他拆解醫學原因，並提醒若常常有偏頭痛，或糖尿病患恢要慎吃。醫生指出，有4大方法吃刨冰有助降低體溫，又能安全地食用。
偏頭痛糖尿病要慎吃
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，有些患者表示自己每次吃刨冰咳嗽及胸口悶，並擔心「冰把肺凍壞」，另外，亦有患者表示自己吃刨冰後就需要如廁，並懷疑自己的腸胃太虛。黃醫生解釋，事實上，問題的核心往往不在於「冰」本身，而在於身體對冷刺激的個別反應差異。以下族群對冷刺激較為敏感，食用冰品後可能出現不適：
1. 腸胃功能較弱者
冰冷食物會刺激胃腸蠕動，對於腸躁症、腸胃炎恢復期或消化功能較差者，可能誘發腹痛或腹瀉。
2. 氣喘患者
凍飲可能誘發支氣管收縮，雖然並非所有氣喘患者都會受到影響，但部分個案確實對冷空氣或凍飲有明顯反應。
3. 偏頭痛患者
部分偏頭痛患者對冷刺激高度敏感，冷風、冷飲甚至冷氣環境都可能增加發作頻率。
4. 糖尿病患者
需要留意的並非冰品的溫度，而是其所含的糖分與熱量，可能導致血糖快速上升。
食完刨冰會頭痛肚痛？
黃醫生指，進食冰品後出現短暫性額頭劇痛，即俗稱的「冰淇淋頭痛」或「大腦凍結」，正式醫學名稱為冷刺激性頭痛。其機制為冰冷刺激上顎，引起血管與神經的短暫反應，通常在數分鐘內自行緩解，屬於良性現象。
另外，夏季高溫下，若冰品的製作、保存或運輸過程未能維持適當的低溫環境，或使用受污染的冰塊與水源，可能增加急性腸胃炎或食物中毒的風險。選擇衛生條件良好的店家，是降低此類風險的重要步驟。
醫生教4招食刨冰降溫又安全！
他表示，目前並無可靠證據顯示，健康成年人在適量範圍內食用冰品會直接損害胃、肺或免疫力。對於多數人而言，重點在於食用方式而非完全禁止。他建議遵循以下原則：
避免空腹食用：空腹時大量攝取冰冷食物，易刺激胃部，腸胃敏感者可能出現腹痛或腹瀉。
控制進食速度：過快食用容易誘發冷刺激性頭痛，也可能使腸胃來不及適應溫度變化。
減少糖分攝取：冰品常添加煉奶、糖水、珍珠、芋圓、及高熱量配料，應留意總糖量與熱量。
選擇衛生可靠的來源：優先選擇環境整潔、冷鏈管理良好的店家，可減低急性腸胃炎或食物中毒的風險。
黃醫生提醒，對於氣喘、腸躁症、偏頭痛或糖尿病患者，應根據自身對冷刺激的反應適度調整，必要時諮詢醫生建議。對多數健康成人而言，夏季享用冰品毋須過度顧慮，只需注意適量、慢食、少糖與衛生，即可在消暑的同時減少不必要的負擔。