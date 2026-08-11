開冷氣｜獨居長者注意 開冷氣睡覺也可能中暑 日7旬歌手脫水不自知

天氣最近非常炎熱，不少人因此習慣在家長開冷氣。不過要注意，原來在冷氣房內也可能會中暑！最近日本一個歌手早前就在網上分享，指有天開冷氣睡覺，醒來時竟中暑！

開冷氣｜冷氣地方也會中暑？

日本一個71歲知名香頌歌手久美子稱，當時與平常一樣開冷氣睡覺，並將溫度設定在與平時一樣的28度但醒來後突然覺得有點冷，睜開眼後發現天花板正在旋轉，並出現強烈嘔吐感。

隨後她嘗試到廚房倒水，但雙腳沉重根本無法邁步，最後終於成功飲水，但體力不支而倒地達一小時。

不少人以為只要待在冷氣或室內地方就不會中暑，但其實室內亦可能中暑或脫水，尤其是對於獨居長者。日本安藤內科診所院長安藤大樹提醒，中老年人因年齡增長而導致體溫調節能力愈來愈弱，排汗散熱效率不如年輕人，因此不易感到口渴，容易出現飲水量不足的情況；再加上肌肉量不足，體內水分儲存量減少，令身體容易在不知不覺間脫水。