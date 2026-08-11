全脂奶唔健康？12年研究追蹤 揭牛奶脂肪含量未必影響健康

不少人為了健康，選擇以低脂或脫脂生奶取代全脂奶。加拿大一項研究發現，本身超重的成人持續攝取全脂奶製品後，體重、體脂、膽固醇及其他血脂指標都沒有明顯惡化，也未出現胰島素抗阻增加的情況，反映奶製品對健康的影響可能不能只看脂肪含量。

無顯著負面變化

該項由加拿大多倫多大學團隊進行的研究，招募74名過重或肥胖成人參與。他們被隨機分組，以追蹤持續12星期、每日飲用3份脂肪含量不同奶製品，對體重、血脂及代謝健康的影響。

結果顯示，攝取全脂奶製品的人，在體重、體脂肪、腰圍、能量代謝，以及總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇等血脂指標，都沒有出現顯著負面變化，也未發現胰島素抗阻增加，但他們就攝取到更多蛋白質、鈣及維生素D，收縮壓也略低於低脂奶製品飲食組。研究已發表於《The Journal of Nutrition》。