全脂奶唔健康？12年研究追蹤 揭牛奶脂肪含量未必影響健康

不少人為了健康，選擇以低脂或脫脂生奶取代全脂奶。加拿大一項研究發現，本身超重的成人持續攝取全脂奶製品後，體重、體脂、膽固醇及其他血脂指標都沒有明顯惡化，也未出現胰島素抗阻增加的情況，反映奶製品對健康的影響可能不能只看脂肪含量。
無顯著負面變化
該項由加拿大多倫多大學團隊進行的研究，招募74名過重或肥胖成人參與。他們被隨機分組，以追蹤持續12星期、每日飲用3份脂肪含量不同奶製品，對體重、血脂及代謝健康的影響。
結果顯示，攝取全脂奶製品的人，在體重、體脂肪、腰圍、能量代謝，以及總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇等血脂指標，都沒有出現顯著負面變化，也未發現胰島素抗阻增加，但他們就攝取到更多蛋白質、鈣及維生素D，收縮壓也略低於低脂奶製品飲食組。研究已發表於《The Journal of Nutrition》。
奶製品基質概念
研究人員指出，多年來很多專家及指引均建議公眾優先選擇低脂奶製品，藉以減少攝取飽和脂肪，降低心血管疾病風險。惟未有一致證據確認全脂奶製品會增加慢性疾病風險。
他們稱，近年營養學逐漸重視奶製品基質(dairy matrix)概念，認為奶製品中的脂肪、蛋白質、礦物質及其他成分會彼此交互作用，並影響人體消化吸收與代謝，因此不能只依據脂肪含量判斷健康影響。而今次研究的規模較細小，仍有待更大規模及長時間的研究進一步驗證。