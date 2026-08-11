年輕人周末補眠！研究：抑鬱症機率可能低逾四成 專家提醒適當就好

不少青少年平日因課業、社團活動，或受電子產品使用等因素影響，可能長期睡眠不足，一到周末便習慣睡到自然醒。不過這樣的「補眠」未必全是壞事，最新研究發現，16至24歲年輕人若在周末適度補眠，出現抑鬱症狀的機率比沒有補眠者低約41%，但專家也建議，只要比平日起床時間晚約2小時即可，而若補眠後仍經常疲倦，或開始影響情緒、課業及社交生活，就應留意是否與身心健康問題有關。

周末補眠者出現抑鬱症狀機率較低 研究：兩者具關聯 美國雜誌《Parents》報道，這項今年2月正式刊登於《情緒感疾患期刊》(Journal of Affective Disorders)的研究發現，有周末補眠(weekend catch-up sleep)習慣的16至24歲年輕人，出現抑鬱症狀的機率，比沒有補眠的人低約41%。不過，研究結果僅顯示周末補眠與較低抑鬱症狀機率之間具有關聯，並不能證明補眠可直接預防抑鬱症。 研究作者、美國紐約州立大學上州醫科大學(SUNY Upstate Medical University)家庭醫學研究主任、公共衛生與預防醫學副教授傑森卡本(Jason Carbone)表示，睡眠與心理健康之間具有密切關聯，若能更了解兩者之間的關係，未來或許能將良好睡眠習慣作為預防及治療該年齡層抑鬱症的策略之一。

專家：睡到中午不一定是懶惰 可能只是睡眠債累積 不少家長認為，孩子周末睡到中午是懶惰且不自律的表現，但美國臨床心理學家，同時具「行為睡眠醫學」跨專業認證的溫蒂特羅克瑟(Wendy Troxel)表示，周末補眠並不一定是懶惰，而是現實世界中睡眠債(sleep debt)累積後，身體自然出現的補償機制。 美國婚姻與家庭治療師，長期關注睡眠治療領域的海瑟特金(Heather Turgeon)指出，美國睡眠醫學會(AASM)建議，13至18歲青少年每天應睡8至10小時，才能維持較佳的健康狀態，但部分統計數據直指，高中生平均每天僅睡6至7小時，等於一周下來就累積約超過10小時的睡眠債。她進一步表示，現代青少年除了課業壓力外，還有課外活動及科技產品的誘惑，都可能是導致睡眠不足的重要原因。

青春期是大腦發育關鍵期 睡眠不足影響心理健康 睡眠對所有年齡層都很重要，對青少年而言尤其關鍵，青少年醫學科醫生莎拉伍德(Sarah Wood)表示，青春期是嬰兒時期之後，大腦發育的第二個重要階段，雖然外表看似已經長大，但大腦其實仍會一路發育到20多歲。 特金治療師表示，大腦許多修復、整理及恢復工作都在睡眠期間完成，若長期睡眠不足，大腦便沒有足夠時間運作相關機制，不僅較易出現焦慮、抑鬱等情緒，也會讓人傾向於以負面角度看待日常生活，甚至原本能應付的事情都變得格外吃力。伍德醫生也指出，睡眠與心理健康之間存在雙向關係，睡眠不足可能加重抑鬱、焦慮症狀，並影響專注力；另一方面，失眠及睡眠品質不佳，本身也是抑鬱與焦慮常見因子之一。

周末補眠多久較好？專家：約2小時即可 不過周末補眠是否睡愈久愈好？卡本副教授表示，部分針對成人的研究顯示，周末補眠約2小時可能對健康較有幫助。特金治療師也認為，周末比平日晚起床約2小時即可，一方面有助於補充睡眠，另一方面也能避免生理時鐘被打亂，降低新的一周上學時出現類似時差反應(social jet lag)的情況。 睡太多、睡不飽都要注意 出現6情況應警覺 專家們也提醒，雖然周末補眠屬於正常現象，但若睡眠模式出現明顯改變，也可能代表身心健康出現問題，應提高警覺的情況包括：