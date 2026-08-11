胃酸倒流反覆發作？可能係橫膈膜裂孔疝氣導致

36歲張小姐是中學教師，生活規律、不吸煙、不喝酒，卻長期飽受胃酸倒流困擾，不僅經常胸口灼熱，甚至半夜被胃酸嗆醒，白天授課時也因喉嚨不適、反覆清喉嚨及慢性咳嗽影響教學與睡眠品質。起初她自行服用胃藥，但症狀反覆發作，就醫檢查後才發現，除了頑固型胃酸倒流外，還合併橫膈膜裂孔疝氣。經雙和醫院消化內科及一般外科團隊評估後，接受橫膈膜裂孔疝氣修補合併經口內視鏡胃摺疊術(cTIF)治療，目前恢復良好。

哪些人容易反覆胃酸倒流？四成患者吃藥效果有限

雙和醫院消化內科主任李宗頴醫生表示，胃酸倒流是常見的慢性消化道疾病，第一線治療以質子䂞抑制劑(PPI)抑制胃酸為主，但仍約有四成患者因藥物效果有限或考量長期使用副作用，屬於難治型胃酸倒流。這類病人即使規律服藥，仍可能反覆出現症狀，生活品質大受影響。

合併裂孔疝氣 可評估手術治療

雙和醫院外科部主任宋睿祥醫生表示，許多頑固型胃酸倒流患者合併橫膈膜裂孔疝氣，若裂孔沒有修補，即使持續服藥，也只能降低胃酸分泌，無法改善胃食道交界結構異常，因此症狀容易反覆發作。藉由達文西機械臂系統執行橫膈膜裂孔疝氣修補，相較傳統腹腔鏡手術，機械手臂具備高解析3D立體視野及靈活的多關節器械，可更精準完成深部縫合及重建，減少組織拉扯與術後疼痛，使傷口更小、恢復更快，也有助於提升裂孔修補品質，進一步改善胃酸倒流治療效果。不過，治療方式仍須依病因、症狀及個人狀況，由醫療團隊評估選擇最適合的方案。